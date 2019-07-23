275,5 тысячи школьников сядут за парты в новом учебном 2019-м году. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69,11 УКВ) рассказала исполняющая обязанности начальника отдела организации общего образования и оценочных процедур министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина.

"В 2019 году в школы Алтайского края пойдет 275,5 тысячи школьников, в том числе 30 тысяч первоклашек. Общее число учащихся выросло с прошлого года на пять тысяч человек", – сказала она.

В крае будет работать 1055 школ, до конца года откроют еще четыре: в Барнауле (кварталы 2006а, 2023), в Усть-Волчихе Волчихинского района и в селе Заводское Троицкого района. В 74 школах прошел капитальный ремонт, во всех остальных – косметический. До конца 2025 года в крае планируют ввести 24 тысячи новых мест в школах. Ранее на пресс-конференции заместитель министра образования края Александр Филиппов рассказал, что сейчас власти рассматривают вариант строительства двух школ на 1100 мест (сегодня в регионе возводят учреждения максимум на 550 мест) в Барнауле и Бийске к 2022 году.

Также она добавила, что торжественную линейку, скорее всего, перенесут на 2 сентября, ибо 1-е выпадает на воскресенье. Решение пока не принято.

Наталья Полосина напомнила, что в новом учебном году появится четыре новых предмета: второй иностранный язык, родной язык, родная литература и литературное чтение на родном языке. Для этого учителя иностранных языков прошли дополнительную подготовку. Часть школ в связи с этим перейдет с пятидневной учебной недели на шестидневную. Сегодня и так большинство школ работают шесть дней в неделю. Решение принимает руководство каждого учреждения самостоятельно.