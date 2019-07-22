Барнаулец присвоил себе гараж, посчитав его заброшенным

Барнауле посчитал, что гараж заброшен и заменил навесной замок / Фото: 22.мвд.рф

Жителя Барнаула подозревают в совершении кражи из гаража, на котором он сменил навесной замок, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Мужчина 1987 года рождения совершил кражу из гаража. Гражданин посчитал, что постройка заброшена и заменил навесной замок. В течение полутора месяцев подозреваемый похитил три комплекта шин и автомобильный прицеп", — рассказывают в ведомстве.

Хозяин гаража и похищенных вещей, обнаружив следы взлома, обратился в полицию. Был задержан один из жителей Барнаула, у которого изъяты все похищенные вещи.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

В январе в Барнауле задержали мужчину, который продал арендованный им гараж.