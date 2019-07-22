Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Барнаула, который обвиняется в убийстве женщины, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"Днем 19 июля 2019 года в краевом центре обвиняемый находился в квартире своей 63-летней соседки. На почве конфликта по поводу отказа хозяйки дома дать спиртное, мужчина нанес несколько ножевых ранений в спину и шею потерпевшей", — рассказывают в ведомстве.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Мужчина попытался скрыться, однако через некоторое время был задержан в одном из парков Барнаула.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что после убийства мужчина скрылся парке Юбилейный. В руках была бутылка водки. Около трех часов его искали полицейские с собаками.