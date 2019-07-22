Спутниковый снимок смога над Алтайским краем опубликовали ученые

Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета" опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в Красноярском крае.

"Смог от лесных пожаров продолжает распространяться на регионы Западной Сибири. По данным спутникового мониторинга, 22 июля, дымовые шлейфы достигли Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Республики Хакасия и Алтайского края, восточных регионов Ханты-Мансийского автономного округа", — отметили ученые.

На снимках видно, как дым от лесных пожаров расползается в стороны.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в двух регионах Сибири составляет почти миллион гектаров. По данным на 22 июля, в Красноярском крае горит более 656 тыс. гектаров леса