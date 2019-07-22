Бывший депутат гордумы Бийска попросит политическое убежище в США

Бывший депутат Бийской городской думы Евгений Корчагин, который находится в США, намерен просить там политическое убежище, сообщает "Сибирь.Реалии" со ссылкой на общественного активиста Николая Знагована.

"Корчагин дважды звонил мне и сообщил, что в ближайшее время будет определено его постоянное место жительства в Соединенных Штатах. После этого он подробно расскажет о своем отъезде из страны. Пока же он проходит карантин и общается с миграционными службами", — рассказал Знагован.

Он отметил, что Корчагин покинул Россию "по понятным мотивам — из-за преследования властей". В США он прибыл с территории одной из прибалтийских стран.

Корчагин известен своей акцией по сбору подписей за отставку президента России Владимира Путина. Его пытались задержать в Барнауле сотрудники полиции, но ограничились только объяснительной.

В октябре 2018 года Корчагин был оштрафован за организацию голодовки у бийской мэрии в знак протеста против положения в городском здравоохранении.

Корчагин был лишен полномочий депутата городской думы Бийска 17 июня — формальным поводом для этого стали ошибки в декларации о доходах.

В 2016 году Корчагин добрался до Кремля на "Запорожце" в надежде встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Ранее он был судим за кражу шуб.