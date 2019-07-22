Барнаульские новостройки, в которых дольщики более полугода не могут получить свои квартиры, будут считаться проблемными, пишет "Алтайский портал недвижимости".

В законодательстве, касательно градостроительной сферы и регистрации недвижимости, в последние месяцы отмечен ряд изменений, еще несколько — ожидают в ближайшее время. Этот и другие вопросы обсуждались, на семинаре "Оформление документов на недвижимость: актуальные изменения для предпринимателей", который провел региональный Росреестр.

С 1 июля 2019 года для получения разрешения на строительство в администрацию города необходимо предоставить пакет документов, в который добавлены инженерные изыскания и конструктивные решения здания. Для объектов с массовым пребыванием граждан (50 и более человек) теперь требуется проведение экспертизы проектов.

"Вместе с тем с 2020 года срок получения разрешения на строительство планируется сократить с 7 до 5 рабочих дней. Также будет разрешена госрегистрация прав без участия застройщика на основании полученного им разрешения на ввод в эксплуатацию (уже действует в части постановки объекта на кадастровый учет)", — отметил начальник отдела строительства комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Илья Соболев.

Если говорить об оформлении недвижимости, то с 1 июля для того, чтобы Росреестр продолжил регистрировать договоры долевого участия в переходных домах по старым правилам, застройщикам достаточно получить заключение от Госинспекции о соответствии проекта установленным критериям (30% готовности и 10% проданных площадей).

В настоящее время стройнадзор уже выдал 30 таких заключений, все они публикуются в Единой информационной системе жилищного строительства в закрытом режиме только для межведомственного пользования.

"Что касается проектов, реализующихся с банковским финансированием, то в этом случае застройщик предоставляет документы, подтверждающие открытие счета эскроу в том банке, который входит в список уполномоченных. Важно, что застройщиков теперь обязали включать в проектную декларацию сведения об открытии эскроу с указанием банка и реквизитов. Кроме этого, изменения коснутся расторжения договоров долевого участия, заключенных по объектам с эскроу. Теперь для этого необходимо будет обратиться еще и в банк", — пояснила начальник отдела регистрации ограничений (обременений) Управления Росреестра по Алтайскому краю Татьяна Афанасьева.

Она также напомнила о создании единого реестра проблемных объектов, куда войдут сведения из всех регионов. В него включат дома, в которых более чем на полгода нарушены сроки завершения строительства и передачи квартир дольщикам.

Также в перечень попадут дома тех компаний, в отношении которых заведено конкурсное производство. К проблемным объектам будет применяться ряд санкций. Например, запрет на регистрацию договоров по переуступке прав требования. В этом случае придется дождаться сдачи дома в эксплуатацию.

Еще одно существенное изменение в законе будет и вовсе служить приостановкой регистрации долевых договоров. Фонд дольщиков сейчас сообщает Росреестру об отсутствии какой-либо обязательной информации об объекте, которую застройщик обязан разместить в Единой информационной системе жилищного строительства. И если раньше ведомство просто принимало этот факт, то теперь неполные сведения станут основанием, чтобы прекратить госрегистрацию ДДУ.

Ранее сообщалось, что новый закон привел к массовой скупке долевки в Алтайском крае. В июне установлен абсолютный рекорд по числу договоров долевого участия в строительстве.