Жители алтайского села вышли на митинг против мусорной реформы

Митинг против мусорной реформы прошел в алтайском селе Топчиха в воскресенье, 21 июля, сообщает региональное отделение КПРФ в Алтайском крае.

На акцию протеста пришли около трехсот человек. Жители Топчихи недовольны работой регоператора Алейской зоны ООО "Спецобслуживание-Центральное". Они рассказали о накопившихся к структуре вопросах, начиная с перерасчета за необоснованные начисления в случаях, когда услуга не оказывалась.

Жители села считают, что тариф, установленный в размере 68,7 рубля за кубометр, является завышенным.

Митингующие указали в резолюции, что у жителей частного сектора нет мусора в таком количестве, ведь пищевые отходы доедают животные, а других видов, входящих в список ТКО, у них не бывает.

"Такие виды мусора, как навоз, строительный мусор или мусор после обработки сада в список ТКО не входят, так за что же мы должны платить?" – возмущаются жители.

Претензии касались и экологического состояния района в целом. Жители Топчихи беспокоятся за объемы стеклотары на свалках, которые можно сократить посредством введения единого стандарта для сдачи. По мнению жителей села, в ход должна быть запущена экологичная упаковка, а предприятия, которые этим займутся, должны быть поощрены.

Ранее сообщалось, что жители алтайского села Веселоярска отказываются выбрасывать мусор в баки и кидают рядом.