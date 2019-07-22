Большинство бутилированной воды, которая продается на территории России, оказалось подделкой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу "Ростеха" Сергея Чемезова.
"Как ни странно, самая подделываемая продукция – это вода, питьевая вода, которую мы покупаем, которую мы пьем. Процент фальсификата составляет от 25% до 30%, это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%!" – заявил Чемезов.
По его словам, на полках супермаркетов очень часто встречается вода неизвестного качества и происхождения.
Для борьбы с этой проблемой, по мнению Чемезова, необходимо ввести обязательную маркировку товаров.
Ранее с подобным предложением выступал Роспотребнадзор. После спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что необходимое решение уже рассматривается. Она отметила, что контрафактная вода часто "непонятного происхождения и качества" и на деле в лучшем случае оказывается "из ближайшего водопровода".
Ранее ученые выяснили, почему люди покупают бутилированную воду. Оказалось, что реклама бутилированной воды играет сразу на двух наших самых больших страхах.
Комментарии
Ээээ те кто маркировать собралса, скажите мне, а кто мешает поддельную как вы её называете замаркировать или весь смысл , чтобы вам бабосов отстегнуть за очень не пыльную работёнку а ?!?!?!