Большинство бутилированной воды, которая продается на территории России, оказалось подделкой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу "Ростеха" Сергея Чемезова.

"Как ни странно, самая подделываемая продукция – это вода, питьевая вода, которую мы покупаем, которую мы пьем. Процент фальсификата составляет от 25% до 30%, это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%!" – заявил Чемезов.

По его словам, на полках супермаркетов очень часто встречается вода неизвестного качества и происхождения.

Для борьбы с этой проблемой, по мнению Чемезова, необходимо ввести обязательную маркировку товаров.

Ранее с подобным предложением выступал Роспотребнадзор. После спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что необходимое решение уже рассматривается. Она отметила, что контрафактная вода часто "непонятного происхождения и качества" и на деле в лучшем случае оказывается "из ближайшего водопровода".

Ранее ученые выяснили, почему люди покупают бутилированную воду. Оказалось, что реклама бутилированной воды играет сразу на двух наших самых больших страхах.