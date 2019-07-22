Вторник, 23 Июль, 00:35

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,98
€ 70,65
Обь
205см -10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Шукшинские дни на Алтае-2019Отключения горячей воды-2019Пожар в барнаульской многоэтажке
Новости

Нужна срочная маркировка: подделкой оказалось до 80% питьевой воды в магазинах России

, ИА "Амител"
Всего в магазинах можно встретить от 25% до 80% некачественной воды
Для борьбы с подделкой воды необходимо ввести обязательную маркировку / Фото: romper.com

Для борьбы с подделкой воды необходимо ввести обязательную маркировку / Фото: romper.com

Большинство бутилированной воды, которая продается на территории России, оказалось подделкой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу "Ростеха" Сергея Чемезова.

"Как ни странно, самая подделываемая продукция – это вода, питьевая вода, которую мы покупаем, которую мы пьем. Процент фальсификата составляет от 25% до 30%, это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%!" – заявил Чемезов.

По его словам, на полках супермаркетов очень часто встречается вода неизвестного качества и происхождения.

Для борьбы с этой проблемой, по мнению Чемезова, необходимо ввести обязательную маркировку товаров.

Ранее с подобным предложением выступал Роспотребнадзор. После спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что необходимое решение уже рассматривается. Она отметила, что контрафактная вода часто "непонятного происхождения и качества" и на деле в лучшем случае оказывается "из ближайшего водопровода".

Ранее ученые выяснили, почему люди покупают бутилированную воду. Оказалось, что реклама бутилированной воды играет сразу на двух наших самых больших страхах.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

22.07.2019 22:49
месный

Ээээ те кто маркировать собралса, скажите мне, а кто мешает поддельную как вы её называете замаркировать или весь смысл , чтобы вам бабосов отстегнуть за очень не пыльную работёнку а ?!?!?!

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
23:38
Виктор Томенко принял участие в совещании Медведева по стимулированию экспорта сельхозпродукции 0
22:41
Нужна срочная маркировка: подделкой оказалось до 80% питьевой воды в магазинах России 1
22:32
Жители алтайского села вышли на митинг против мусорной реформы 0
21:31
Барнаульские новостройки с нарушением сроков сдачи включат в реестр проблемных 0
21:01
Бывший депутат гордумы Бийска попросит политического убежища в США 0
20:51
Житель Алтая ударил полицейского по лицу и попытался убежать 0
20:36
Орешкин предупредил россиян о последствиях их кредитов для судьбы всей страны 2
19:41
Барнаульская мошенница "продала" своей подруге путевку в детский лагерь 0
19:18
Спутниковый снимок смога над Алтайским краем опубликовали ученые 5
18:35
СК возбудил дело на барнаульца, убившего женщину и спрятавшегося в парке 0
18:18
Барнаулец присвоил себе гараж, посчитав его заброшенным 0
17:59
Мария Мотузная отсудила у государства 100 тыс. рублей за уголовное преследование 4
17:37
Подачу горячей воды ограничат в Барнауле на срок от одного до 14 дней 0
17:09
Площадь лесных пожаров в двух регионах Сибири составляет почти миллион гектаров 4
16:48
Опубликована "шпаргалка" музыкантов группы Metallica с текстом "Группы крови" 4
16:25
"Лента" лишит жителей Новосибирска "просрочки" из мусорных баков 2
15:57
Барнаулец продавал наркотики, забравшись на забор и выкрикивая товар по списку 1
15:23
Возбуждено дело после столкновения катера с баржей на Телецком озере 0
15:18
Алтайская компания по пошиву одежды предложила работу Кокорину и Мамаеву 4
14:58
Задыхаемся дальше. Лесные пожары разрастаются в Красноярском крае 7
14:48
Глава Барнаула готовит город к фестивалю "Шукшинские дни на Алтае" 2
14:21
Барнаулец украл зарядное устройство из офиса фабрики натяжных потолков 4
14:11
Россияне купили 2,2 тысячи авто по цене свыше 10 млн рублей 6
13:54
Барнаульская спортсменка выиграла первенство Европы в беге на 400 метров 8
13:40
Партия Зеленского забирает больше половины мест в Раде 9
13:27
ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Барнауле 31
13:16
Ученые назвали лучший способ борьбы с бессонницей 6
13:01
Деревянный дом горит в центре Барнаула в частном секторе 2
12:48
Грузовик насмерть сбил женщину, внезапно вышедшую на трассу Барнаул – Новосибирск 21
12:35
Прокуратура: пятилетнего россиянина убили в Польше 0
12:22
Участников сразу двух крупных конкурсов красоты ищут в Барнауле 3
12:05
Новосибирск и Красноярск вошли в топ-300 дорогих городов мира 3
11:57
Россияне в июне имели на 11,4% больше "свободных денег", чем в мае 8
11:40
Несогласованная одежда: прокуратура проверит одинаковые футболки на празднике 6
11:25
Зажигательный концерт Maruv в Яровом покорил публику 29
11:00
Дугин назначил нового заместителя вместо уволенного за взятку Алексеенко 19
10:42
СК выясняет причины гибели бийчанина под лавиной в Горном Алтае 3
10:15
Бизнес-эксперты проведут бесплатные консультации для предпринимателей региона 0
09:58
Ввозить в Россию больше 5 кг фруктов и овощей запретят 32
09:23
Две тонны вареников съели на фестивале в Алтайском крае 17
08:48
Размер потребкредитов в России вырос на 6,9% 0
08:31
Мужской гардероб уровня премиум: где в Барнауле купить качество со скидкой 1
08:18
Россияне стали чаще совмещать отдых с командировками 15
08:01
Венесуэлу обвинили в агрессии к разведчику ВВС США 19
07:45
Отпуск или новая квартира в центре Барнаула: что выгоднее 0
07:32
Селена прекрасная: лучшие фото бесподобной Селены Гомес 3
07:15
Британец с Земли записал видео стыковки "Союза" с МКС 0
07:02
Коттеджный поселок в "новостройках", квартира или частный дом: что выбрать 0
06:38
Лучше гор могут быть только горы: советские фотографии отдыха на Алтае 24
06:01
Жил такой парень: главные фильмы в жизни Василия Шукшина 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.