Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в совещании по вопросам стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции, которое в понедельник, 22 июля, провел премьер Дмитрий Медведев, сообщается на официальном сайте региона.

Алтайский край включен в работу по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", в том числе по достижению целевых показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК". Целью работы является увеличение объема экспорта продукции АПК до 501 млн долларов США к концу 2024 года (по итогам 2017 года показатель составил 185,8 млн долларов, в 2018 году – порядка 200,2 млн долларов.

Участие в мероприятии приняли зампред правительства Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, а также представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, главы регионов, руководители отраслевых организаций и предприятий.

Отмечается, что при значительных объемах производства продукции и стабильном уровне ее потребления внутри края и страны в целом предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности ориентируются на увеличение отгрузок на экспорт.

Предприятия края ежегодно отгружают за пределы региона 800 тысяч тонн муки, 340 тысяч тонн крупяных изделий, 80 тысяч тонн макарон, 120 тысяч тонн растительного масла, 65 тысяч тонн сыров и сырных продуктов, 50 тысяч тонн сахарного песка и другие виды продукции.

До конца 2019 года в крае будет выполнена научно-исследовательская работа на тему "Исследование рынка целевых стран-импортеров для оценки экспортных возможностей продукции АПК Алтайского края". Полученные результаты будут использованы для разработки планов опережающего экспортного развития и достижения целевых показателей экспорта продукции АПК.

По данным Федеральной таможенной службы, общая стоимость отгруженной на экспорт продукции АПК в январе – мае 2019 года превысила 114,8 миллиона долларов, по отношению к аналогичному периоду 2018 года отмечен рост в 1,6 раза. Продукция АПК из Алтайского края поставляется в 138 государств мира, основными торговыми партнерами являются страны СНГ, Китай, Монголия, Иран, Литва, Латвия и другие.

В соответствии с паспортом регионального проекта "Экспорт продукции АПК" по итогам 2019 года объем отгрузки продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Алтайского края должен составить 235,1 миллиона долларов.

Ранее Томенко и министр труда России Максим Топилин обсудили социально-экономическое развитие Алтая. На встрече были подняты такие вопросы, как демографическое развитие, рынок труда и уровень доходов населения.