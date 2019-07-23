Встречу со старейшинами и представителями алтайских родов в Горно-Алтайске провел врио главы региона Олег Хорохордин.

Главной темой обсуждения стали проблемы Горного Алтая и пути их решения. Так, выступивший от рода кёбёк Таукен Яйтынов заявил о необходимости сохранять алтайский язык. По его словам, сейчас не хватает написанных на нем детских книжек в твердом переплете. В связи с этим он попросил учесть это направление при планировании бюджета.

Хорохордин согласился с его доводами, напомнив, что вопрос литературы на алтайском языке уже обозначили на прошедшем Совете по алтайскому языку и соответствующие поручения уже даны.

Выступивший от рода оочи эл башчи Шебалинского района Семен Делдошпоев обозначил две основных проблемы: по его оценке, нужно выделить помещение для Союза писателей Республики Алтай, установить памятники труженикам в каждом районе и соблюдать паритет в кадровой политике.

Хорохордин ответил, что вопрос со зданием для литераторов находится на стадии обсуждения. Процесс формирования управляющих кадров он считает объективным.

"Мне кажется, паритет соблюдается, и нарушаться он не будет – я точно не планирую", – заявил врио главы региона.

Другими важными темами обсуждения стали сохранение алтайской природы и поддержка сельского хозяйства. Их затронул руководитель территориальной общины коренного малочисленного народа теленгитов "Такылган" Улаганского района Айдар Тазрашев, выступивший от рода тёлёс.

"Точкой роста на сегодня являются сельское хозяйство и туризм, но при этом главная цель – сохранение природы, – подчеркнул Хорохордин. – Я вижу сегодня те направления, которые помогут развивать республику не нарушая этот баланс, – глубокая переработка мяса, молока, дикоросов, меда, лекарственных трав, пантов марала, розлив безалкогольных напитков, воды".