Известный дизайнер Артемий Лебедев резко раскритиковал Новосибирск в интервью мужскому журналу MAXIM.

"Новосибирск — вообще город-недоразумение. Он большой, но он так и не стал городом", — заявил Лебедев.

По его словам, из всей столицы Сибири можно выделить разве что "кусок Красного проспекта". Он предложил по пути на "прекрасный" Дальний Восток лучше сделать остановки в Иркутске и Томске.

"У нас если смотреть на карту, то все, что после Урала, — там как бы ничего и нет", — поделился мнением о туризме в восточную часть страны дизайнер, уточнив, что лучше просто "перелететь на тот берег и получать кайф".

Лебедев уже не в первый раз обращает внимание на Новосибирск, причем в негативном ключе. Так, в 2014 году он обвинил новосибирских гаишников в плагиате и раскритиковал "воздушную зебру".