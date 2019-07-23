Вторник, 23 Июль, 09:03

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,98
€ 70,65
Обь
205см -10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Шукшинские дни на Алтае-2019Отключения горячей воды-2019Пожар в барнаульской многоэтажке
Новости

Артемий Лебедев: "Новосибирск так и не стал городом"

, ИА "Амител"
Дизайнер раскритиковал столицу Сибири, посоветовав лучше посетить Иркутск и Томск
Артемий Лебедев / Фото: Александр Плющев, CC BY 2.0, wikimedia.org

Артемий Лебедев / Фото: Александр Плющев, CC BY 2.0, wikimedia.org

Известный дизайнер Артемий Лебедев резко раскритиковал Новосибирск в интервью мужскому журналу MAXIM.

"Новосибирск — вообще город-недоразумение. Он большой, но он так и не стал городом", — заявил Лебедев.

По его словам, из всей столицы Сибири можно выделить разве что "кусок Красного проспекта". Он предложил по пути на "прекрасный" Дальний Восток лучше сделать остановки в Иркутске и Томске.

"У нас если смотреть на карту, то все, что после Урала, — там как бы ничего и нет", — поделился мнением о туризме в восточную часть страны дизайнер, уточнив, что лучше просто "перелететь на тот берег и получать кайф".

Лебедев уже не в первый раз обращает внимание на Новосибирск, причем в негативном ключе. Так, в 2014 году он обвинил новосибирских гаишников в плагиате и раскритиковал "воздушную зебру".

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
09:00
На волне перемен: новое лицо Барнаульской водяной компании 0
08:59
Артемий Лебедев: "Новосибирск так и не стал городом" 0
08:45
СПА по-советски: как отдыхали в санаториях при СССР и что изменилось сейчас 0
08:24
Три миллиарда на АПК: Альфа-Банк набирает обороты в кредитовании 0
08:01
Хорохордин обсудил проблемы региона с алтайскими старейшинами 0
07:47
МЧС пояснило, когда рассеется дымка в Алтайском крае 3
07:32
Поддержка экспорта: какие услуги бесплатно могут получить предприниматели Алтая 0
07:31
Взгляд на Барнаул сквозь витраж: новый ЖК дарит комфорт для жизни 0
07:16
Типичные фотографии туристов высмеяли в Instagram 10
07:01
275 тысяч школьников: в Алтайском крае продолжает расти число учащихся 0
06:52
Глава Алтая остался недоволен срывом сроков ремонта дорог 0
06:25
Бронзовые краны и богемское стекло: в Барнауле продается несколько квартир в стиле прованс 1
06:01
Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" стартует 23 июля в Барнауле 1
23:38
Виктор Томенко принял участие в совещании Медведева по стимулированию экспорта сельхозпродукции 1
22:41
Нужна срочная маркировка: подделкой оказалось до 80% питьевой воды в магазинах России 7
22:32
Жители алтайского села вышли на митинг против мусорной реформы 0
21:31
Барнаульские новостройки с нарушением сроков сдачи включат в реестр проблемных 1
21:01
Бывший депутат гордумы Бийска попросит политического убежища в США 1
20:51
Житель Алтая ударил полицейского по лицу и попытался убежать 0
20:36
Орешкин предупредил россиян о последствиях их кредитов для судьбы всей страны 2
19:41
Барнаульская мошенница "продала" своей подруге путевку в детский лагерь 0
19:18
Спутниковый снимок смога над Алтайским краем опубликовали ученые 6
18:35
СК возбудил дело на барнаульца, убившего женщину и спрятавшегося в парке 0
18:18
Барнаулец присвоил себе гараж, посчитав его заброшенным 0
17:59
Мария Мотузная отсудила у государства 100 тыс. рублей за уголовное преследование 5
17:37
Подачу горячей воды ограничат в Барнауле на срок от одного до 14 дней 1
17:09
Площадь лесных пожаров в двух регионах Сибири составляет почти миллион гектаров 6
16:48
Опубликована "шпаргалка" музыкантов группы Metallica с текстом "Группы крови" 5
16:25
"Лента" лишит жителей Новосибирска "просрочки" из мусорных баков 2
15:57
Барнаулец продавал наркотики, забравшись на забор и выкрикивая товар по списку 1
15:23
Возбуждено дело после столкновения катера с баржей на Телецком озере 0
15:18
Алтайская компания по пошиву одежды предложила работу Кокорину и Мамаеву 4
14:58
Задыхаемся дальше. Лесные пожары разрастаются в Красноярском крае 8
14:48
Глава Барнаула готовит город к фестивалю "Шукшинские дни на Алтае" 2
14:21
Барнаулец украл зарядное устройство из офиса фабрики натяжных потолков 4
14:11
Россияне купили 2,2 тысячи авто по цене свыше 10 млн рублей 6
13:54
Барнаульская спортсменка выиграла первенство Европы в беге на 400 метров 8
13:40
Партия Зеленского забирает больше половины мест в Раде 9
13:27
ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Барнауле 31
13:16
Ученые назвали лучший способ борьбы с бессонницей 6
13:01
Деревянный дом горит в центре Барнаула в частном секторе 2
12:48
Грузовик насмерть сбил женщину, внезапно вышедшую на трассу Барнаул – Новосибирск 21
12:35
Прокуратура: пятилетнего россиянина убили в Польше 0
12:22
Участников сразу двух крупных конкурсов красоты ищут в Барнауле 3
12:05
Новосибирск и Красноярск вошли в топ-300 дорогих городов мира 3
11:57
Россияне в июне имели на 11,4% больше "свободных денег", чем в мае 8
11:40
Несогласованная одежда: прокуратура проверит одинаковые футболки на празднике 6
11:25
Зажигательный концерт Maruv в Яровом покорил публику 29
11:00
Дугин назначил нового заместителя вместо уволенного за взятку Алексеенко 19
10:42
СК выясняет причины гибели бийчанина под лавиной в Горном Алтае 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.