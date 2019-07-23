В Бийске энергетики произвели отключение горячего водоснабжения 20 объектов на трех городских улицах, сообщает пресс-служба СГК.

Мера принята из-за капремонта теплосети на улице Социалистической в районе здания № 38. Здесь планируется заменить 80 метров трубопровода. Работы продлятся до 31 июля.

До этого дня без воды остались 10 многоквартирных домов и столько же зданий иного назначения.

Они расположены на улицах Ленинградская (№ 18, 22, 22ж, 22е, 22м, 26, 26/1, 26/2, 28, 35и, 37), Социалистическая (№34, 36, 38 и 38/1) и Фрунзе, 30 (контора, магазин и два склада).