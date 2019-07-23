На День города в Барнауле ограничат продажу спиртного. Постановление об этом подписал мэр Сергей Дугин.
Согласно тексту документа, во время празднования 289-летия краевой столицы предприятиям розничной торговли рекомендовано отказаться от реализации алкоголя. Запрет продлится с 9:00 до 21:00.
Эта мера предпринимается для обеспечения общественного порядка в местах массового скопления людей, уточняют в мэрии. Такие ограничения в праздники в Барнауле уже стали традиционными.
Напомним, в этом году торжественные мероприятия по случаю Дня города запланированы на 7 сентября.
Комментарии
А полицаев не пробовали работать заставить ???
я думаю дугин превысил свои полномочия этим запретом, а если это просто рекомендация - то класть на неё можно
Запрещать и не пущать - это удел тупой власти.
Правильно! Нечего по праздникам пить! Вот будет рабочий день, тогда и пейте сколько влезет...
Такие ограничения в праздники в Барнауле уже стали традиционными.
какие то тупые традиции
Свинья грязь найдет. Правильно кроме как запретить, изъять, непускать, фаньазии и грамотёхи не хватает...
Чо закукарекали-то, алконавты? Запаситесь заранее своим бухлом, да и всё, если вам так надо.
У мерии зачасалось, а магазины должны затраты нести. Еще и людям надо суетиться заранее готовиться. Кому удобнее от этого? Ну да...мэрии. Авось ментам работы меньше.
Не зря вон в москве начали уже, в новостях постили, отправлять пузанов ментовских на спецлагеря с диетой и фитнес тренерами. Дожили, откормили "слуг народа" теперь еще и на курорт их. Работать бы заставили лучше, и запрещать не надо было бы ничего
Люди то конечно же закупятся заранее..
Да и запрета на продажу никакого нет..
Торговать не будут только магазины..
Все пивнушки будут работать как и работали (им ведь ни кто не компенсирует прихоти чиновников)
Просто смысл ограничения в том, чтобы Вы покупали алкоголь не в магазине, как положено, а где-то находили.. искали.. ну короче чтобы Вы приучались...