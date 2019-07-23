Глава региона Виктор Томенко утвердил Юрия Проскурина начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики. Сообщение о том, что он вступит в должность 30 июля, размещено на официальном сайте региона.

Проскурин с 2017 года занимал должность исполняющего обязанности начальника департамента. До этого был заместителем главы администрации Павловского района по работе с органами местного самоуправления и социальной политике (с 2015 по 2017 год).

Имеет опыт работы в бизнес-структурах, с 2010 по апрель 2017 года работал заместителем главы администрации Павловского района по экономике, затем – заместителем главы администрации района по работе с органами местного самоуправления, государственными органами и общественными объединениями.

Женат, воспитывает сына.