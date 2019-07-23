Росстат предложили переподчинить президенту России

Депутаты Госдумы предложили переподчинить Росстат непосредственно президенту России, как это было до 3 апреля 2017 года, пишет "Парламентская газета".

На сегодняшний день Росстат находится в ведении Министерства экономического развития России. Авторы законопроекта отмечают, что это "может повлечь за собой существенные риски", в частности привести к конфликту интересов, снижению эффективности работы и объективности Росстата из-за его прямой зависимости от министерства.

До 3 апреля 2017 года Росстат находился под непосредственным ведением президента. Таким образом, предложено вернуть прежний порядок – закрепить службу за главой государства.

В документе уточняется, что принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета страны. Также это позволит органу статистики работать независимо, прозрачно и эффективно.

Инициативу на рассмотрение в Госдуму внесли депутаты Сергей Миронов, Ольга Епифанцева, Олег Нилов и другие.

В последнее время данные Росстата вызывают у некоторых экспертов недоумение. В июне прошлого года ведомство подправило данные о росте промышленности, "подогнав" под прогнозы. В начале этого года были подправлены данные по строительству, что позже объяснили уточнением. После выяснилось, что долги по зарплате оказались в пять раз больше, чем насчитал Росстат. А недавно и сам глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ждет разъяснений Росстата в связи с данными о резком росте добычи природного газа.