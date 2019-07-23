Американский профессор из Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик разработал короткий тест на IQ из трех вопросов, который определит уровень интеллекта человека, пишет "Газета.ru" со ссылкой на The Mirror.

Короткое испытание назвали "Тест на когнитивное отражение". Впервые оно было показано в 2005 году, но лишь недавно его слили в Сеть.

Как отмечается, для исследования Фредерик собрал три тысячи человек из разных областей образования и заставил их пройти тест. Результаты его сильно удивили. Оказалось, что 83% опрошенных потерпели неудачу.

Только 13% испытуемых смогли правильно ответить на следующие три вопроса:

Теннисная ракетка и теннисный мячик вместе стоят 1,10 доллара. Ракетка дороже мяча на один доллар. Сколько стоит мяч? Пять машин текстильной фабрики производят пять вещей за пять минут. За сколько минут 100 машин изготовят 100 вещей? На озере растут кувшинки. Каждый день их количество увеличивается в два раза. Известно, что кувшинки полностью покроют всю поверхность озера за 48 дней. Сколько дней потребуется кувшинкам, чтобы покрыть половину озера?

Ранее задача для китайских школьников заинтересовала пользователей Сети. Детям предлагается вычислить высоту стола, учитывая при этом черепаху и кота.