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Самый короткий IQ-тест: сколько стоит ракетка и когда кувшинки покроют озеро

, ИА "Амител"
Короткое испытание назвали "Тест на когнитивное отражение"
Только 13% участников смогли пройти самый короткий IQ-тест / Фото: youtube.com

Только 13% участников смогли пройти самый короткий IQ-тест / Фото: youtube.com

Американский профессор из Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик разработал короткий тест на IQ из трех вопросов, который определит уровень интеллекта человека, пишет "Газета.ru" со ссылкой на The Mirror.

Короткое испытание назвали "Тест на когнитивное отражение". Впервые оно было показано в 2005 году, но лишь недавно его слили в Сеть.

Как отмечается, для исследования Фредерик собрал три тысячи человек из разных областей образования и заставил их пройти тест. Результаты его сильно удивили. Оказалось, что 83% опрошенных потерпели неудачу.

Только 13% испытуемых смогли правильно ответить на следующие три вопроса:

  1. Теннисная ракетка и теннисный мячик вместе стоят 1,10 доллара. Ракетка дороже мяча на один доллар. Сколько стоит мяч?
  2. Пять машин текстильной фабрики производят пять вещей за пять минут. За сколько минут 100 машин изготовят 100 вещей?
  3. На озере растут кувшинки. Каждый день их количество увеличивается в два раза. Известно, что кувшинки полностью покроют всю поверхность озера за 48 дней. Сколько дней потребуется кувшинкам, чтобы покрыть половину озера?

Ранее задача для китайских школьников заинтересовала пользователей Сети. Детям предлагается вычислить высоту стола, учитывая при этом черепаху и кота.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

23.07.2019 12:44
месный

1 - 0,05
2 - 5
3 - 47

0  0
23.07.2019 12:46
- гость -

Чет вы запоздали с этим тестом, уже все перепостили и перерайтили.

0  0
23.07.2019 12:51
- гость -

23.07.2019 12:46
- гость -
Чет вы запоздали с этим тестом, уже все перепостили и перерайтили.
--------------
Не видела раньше этот тест, но вопросы легкие. Кто эти люди, которые не смогли на них правильно ответить?

0  0
23.07.2019 13:18
Павсекакий

1. Мяч стоит 5 центов
2. 5 минут
3. 47 дней
Только 13% отвечает правильно? Так это америкосы ...

0  0
23.07.2019 13:33
ПлохойХорошийЗлой

скорее всего забыли уточнить про жесткий тайминг, тогда можно и накосячить

0  0
23.07.2019 13:53
- гость -

Вот тоже задачка: одна компания вырубила половину всего леса в Алтайском крае, за 10 лет, за сколько лет она вырубит весь лес, при вводе в эксплуатацию завода за 6 млр.рублей.

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