Скандальное сооружение, которое буквально в течение месяца появилось на ул. Партизанской, 60 (на месте бывшего "Барнаульского разлома"), решили продать за 20 млн рублей, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

По данным администрации Барнаула, объект построили здесь без разрешений и согласований. При этом, по версии собственника участка, он является временным, а по утверждению городских властей – капитальным. В связи с чем представители администрации подали иск в суд с требованием демонтировать конструкцию.

Сейчас риелторы продолжают активно рекламировать площади в этом помещении под аренду. Стоимость заявлена в пределах 1000 рублей за 1 кв. м, причем на часть помещений уже найдены клиенты.

Ранее сообщалось, что в конце июля москвичи откроют там кофейню.

Также недавно появилось и объявление о продаже всего здания целиком от того же агента.

"Некапитальное строение общей площадью 528 кв. м на собственном земельном участке 638 кв. м. Отопление, вода, канализация – центральные, электричество – 60 кВт (с возможностью увеличения). Инвестиционная привлекательность: формируется пул арендаторов с целью вывода проекта на срок окупаемости 5-6 лет (16-20% годовых)", – сообщает автор объявления.

Он заверяет, что проект согласован со всеми компетентными органами, и на сегодняшний день идет процесс строительства. На фотографиях в объявлении приведены примеры визуализации рекламных вывесок.

Участки на ул. Партизанской, 60 и 62 известны тем, что в 2006 году двое бизнесменов возвели здесь элитный семиэтажный бизнес-центр. Однако, не успев достроить, поссорились и решили "распилить" его. В итоге объект оказался разделенным пополам и получил название "Барнаульский разлом". Затем этот раздвоенный недострой еще 10 лет уродовал главный проспект города. В это время шла череда судебных тяжб, в которых собственники пытались справедливо поделить здание или завладеть половиной конкурента для завершения проекта. Однако суд постановил снести бизнес-центр. С 2016 до 2019 год территория пустовала, а теперь оказалась в центре очередного скандала.