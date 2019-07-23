Пожилая жительница Бийска стала жертвой мошенника, который пообещал ей вернуть деньги, некогда вложенные в самую известную финансовую пирамиду страны, сообщает региональное МВД.

"Неизвестный похитил у жительницы Бийска значительную сумму денег. Он позвонил с московского номера и предложил вернуть 400 тысяч рублей, вложенных в "МММ". Однако для получения денег злоумышленник потребовал перевести ему 139 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

В надежде вернуть давно утраченные деньги, женщина 1952 года рождения согласилась на крайне сомнительное предложение. Она отправила незнакомому мужчине деньги разными суммами через несколько банкоматов.

После этого мошенник перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции напоминают, что не стоит переводить деньги незнакомым людям и тем более верить обещаниям о получении какой-либо компенсации за потерю средств от участия в финансовой пирамиде, которая рухнула 25 лет назад.

Ранее жительница Омска отдала мошенникам 2 млн рублей, чтобы вернуть из "МММ" 290 тысяч. Мошенники рассказали, что чем больше будет сумма "страховки", тем больше денег сможет вернуть бывшая вкладчица. И пенсионерка вошла в азарт.