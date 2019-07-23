Утром 23 июля международный аэропорт Барнаул принял звездных гостей Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае", сообщает пресс-служба министерства культуры Алтайского края. В их числе писатели и кинематографисты.

В этот день по красной дорожке театра драмы пройдут президент Шукшинского кинофестиваля Виктор Мережко, председатель жюри Валерий Фомин, актеры Игорь Жижикин, Андрей Мерзликин и Алиса Гребенщикова, кинорежиссеры Лидия Боброва, Владимир Котт, Алексей Петрухин, Алексей Федорченко и другие.

Мероприятие торжественно откроют у памятника Василию Шукшину в 13:00. Затем начнется насыщенная культурная программа.

Так, в 15:00 в краевой библиотеке имени Шишкова состоится встреча с писателем Павлом Басинским. Одновременно откроется выставка произведений Шукшина, которые были поставлены в алтайских театрах. Экспозицию покажут в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.

В 18:00 в Алтайском краевом театре драмы пройдет церемония открытия XXI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.

В 20:00 в кинотеатре "Мир" пройдет показ фильма-открытия – картины Алексея Петрухина "Последнее испытание".