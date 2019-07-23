Депутат Госдумы от региона Наталья Кувшинова вместе с представителями Роспотребнадзора и родителями провела рейд по оздоровительным лагерям Барнаула и Павловска. Делегация посещала объекты в рамках партийного проекта "Единой России" под названием "Народный контроль".

В минувшую пятницу, 19 июля, они посетили муниципальные лагеря "Дружба" и "Спутник-2", ведомственный "ДОЛ им. Гагарина при РЖД" и частный детский спортивный лагерь "Колос". Кроме депутата Кувшиновой материальную базу, санитарно-гигиеническую обстановку, питание, программы, пожарную безопасность проверили координатор проекта Андрей Щукин, председатель краевого Совета родительской общественности Антон Никулин, директор краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай" Наталья Молчанова, представитель Роспотребнадзора Людмила Куринина, а также активисты "Молодой Гвардии" "Единой России".

Нарушений в работе они не зафиксировали. Но договорились провести на площадке партии встречу для более детального обсуждения предложений по совершенствованию федерального и регионального законодательства.

"Госдума приняла поправки в законодательство о детском оздоровительном отдыхе, но вместе с тем существует большое количество вопросов, еще требующих урегулирования и федеральной поддержки", – отметила Наталья Кувшинова.

Андрей Щукин напомнил, что в этом году "Народный контроль" проверяет не только детские лагеря, но и школы и детсады.

"Считаем, что это хороший инструмент, для того чтобы совместно со всеми участниками процесса совершенствовать все направления", – подчеркнул Щукин.