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Новости

Глава Заринска объявил о своей отставке после Дня города

, ИА "Амител"
Иван Терешкин руководит Заринском только второй год с момента избрания
Иван Терешкин / Фото: администрация Заринска

Иван Терешкин / Фото: администрация Заринска

Глава Заринска Иван Терешкин уведомил городское Собрание депутатов об уходе в отставку по собственному желанию, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Заявление о сложении с себя полномочий руководителя муниципалитета будет рассмотрено депутатами через месяц – 27 августа.

О своем желании покинуть пост главы города чиновник объявил губернатору Виктору Томенко еще весной, но глава региона отставку не одобрил, попросив продолжить работу до конца лета, чтобы достойно организовать праздничные мероприятия по случаю 40-летия Заринска.

Торжественное мероприятие состоялось 20 июля. На нем выступили такие знаменитости, как группа "На-На", Игорь Корнелюк и Лолита

Иван Терешкин избран главой алтайского города Заринска 21 ноября 2017 года. Такое решение было принято на сессии городского Собрания депутатов по результатам конкурса. Контракт с новым главой города был рассчитан на ближайшие пять лет. С 2008 года возглавлял администрацию города по контракту. 

Терешкин имеет государственные награды. В частности медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" 1-й и 2-й степени. Родился 10 января 1952 года в селе Гуниха Залесовского района.

До 1977 года работал инженером отделения совхоза "Правда" Залесовского района. С 1977 года занимал руководящие должности в ряде сельхозпредприятий Заринска. 19 ноября 1990 года его избрали председателем райисполкома Заринского Совета народных депутатов. 28 ноября 1991 года он был назначен главой администрации Заринского района, а затем в 1996, 2000 и 2004 годах избран на эту должность. Считается одним из самых опытных глав городов в Алтайском крае.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

23.07.2019 13:40
- гость -

Очень жаль, наверное сьели. Таких руководителей честных по пальцам можно пересчитать. И замены достойной не привидится.

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