Вторник, 23 Июль, 16:30

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,98
€ 70,65
Обь
196см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Шукшинские дни на Алтае-2019Отключения горячей воды-2019Пожар в барнаульской многоэтажке
Новости

МЧС предупредило, сколько продержится дымка над Новосибирском

, ИА "Амител"
Сибирякам придется терпеть запах гари еще несколько дней
Фото: 54.mchs.gov.ru

Фото: 54.mchs.gov.ru

Жителям Новосибирска придется еще несколько дней страдать от неприятного запаха гари, сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Дымку приносит восточным ветром из Красноярского края, где действуют сильные лесные пожары. Площадь, охваченная огнем, превышает 600 тысяч гектаров.

Согласно прогнозу синоптиков, изменение направления воздушных потоков очистит территорию от дымки в течение 2-3 дней.

В связи с этим областным предприятиям рекомендовано снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, чтобы не усугублять обстановку.

Показатели загрязняющих веществ до сих пор не превышают нормы, однако в экстренные службы поступило около 700 звонков от обеспокоенных экологической обстановкой граждан.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

23.07.2019 14:47
- гость -

На Павловском от Трактовой до Аэропорта конкретно воняет канализацией.

0  0
23.07.2019 15:43
krash

23.07.2019 14:47
- гость - Причем тут это в этой теме? Речь о дыме который накрыл край. А там просто на поля сливают какахи

0  0
23.07.2019 15:59
От та так

ВСЕ СГОРЕЛО http://fires.ru

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
16:10
Алтайский сенатор предложил запретить россиянам иметь электронную почту без идентификации 6
15:45
Пьяный житель Алтая насмерть сбил девушку на сельской дороге 3
15:24
Самая популярная зарплата в России в два раза меньше, чем средняя по данным Росстата 5
15:14
Хорохордин рассказал, как будет поднимать Республику Алтай со "дна рейтингов" 0
14:59
Подробности трагедии на "Лошарике" в Баренцевом море сообщили СМИ 4
14:32
МЧС предупредило, сколько продержится дымка над Новосибирском 3
14:09
Размеры упаковок в России стали чаще уменьшаться, но цена на товар не меняется 9
13:58
Алтайский депутат "замолил" дело об избиении женщин и подростка 3
13:34
Безвизовый режим для россиян моложе 25 лет вновь обсуждали в Германии 6
13:21
Глава Заринска объявил о своей отставке после Дня города 1
13:01
Дети, пострадавшие при пожаре в палаточном лагере, находятся в крайне тяжелом состоянии 0
12:58
Житель Алтайского края посадил 4,5 тысячи деревьев 16
12:41
Самый короткий IQ-тест: сколько стоит ракетка и когда кувшинки покроют озеро 9
12:30
Семь человек пострадали в лобовом ДТП на алтайской трассе 4
12:15
Детский палаточный лагерь сгорел в Хабаровском крае: ребенок погиб и трое пострадали 2
12:05
"Народный контроль" проверил, как организован отдых в детских лагерях Алтая 2
11:49
Размеры парковочных мест на улицах предложили уменьшить на полметра в ширину 37
11:41
Звездные гости Шукшинского кинофестиваля прилетели в Барнаул 3
11:30
Росстат предложили переподчинить президенту России 3
11:12
Томенко утвердил начальника департамента внутренней политики 5
10:46
Режим "черного неба" объявили в Барнауле и Бийске 17
10:14
Магазинам запретили продавать алкоголь на День города в Барнауле 16
09:55
Старость – в радость: в Барнауле прошла юбилейная Спартакиада для пенсионеров 2
09:30
Борец за права пациентов: страховая компания "РЕСО-МЕД" открыла новый офис 0
09:17
Горячую воду отключили в домах на трех улицах Бийска 1
09:00
На волне перемен: новое лицо Барнаульской водяной компании 0
08:59
Артемий Лебедев: "Новосибирск так и не стал городом" 35
08:45
СПА по-советски: как отдыхали в санаториях при СССР и что изменилось сейчас 10
08:24
Три миллиарда на АПК: АО "Альфа-Банк" набирает обороты в кредитовании 0
08:01
Хорохордин обсудил проблемы региона с алтайскими старейшинами 0
07:47
МЧС пояснило, когда рассеется дымка в Алтайском крае 26
07:32
Поддержка экспорта: какие услуги бесплатно могут получить предприниматели Алтая 0
07:31
Взгляд на Барнаул сквозь витраж: новый ЖК дарит комфорт для жизни 0
07:16
Типичные фотографии туристов высмеяли в Instagram 12
07:01
275 тысяч школьников: в Алтайском крае продолжает расти число учащихся 1
06:52
Глава Алтая остался недоволен срывом сроков ремонта дорог 0
06:25
Бронзовые краны и богемское стекло: в Барнауле продается несколько квартир в стиле прованс 7
06:01
Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" стартует 23 июля в Барнауле 1
23:38
Виктор Томенко принял участие в совещании Медведева по стимулированию экспорта сельхозпродукции 9
22:41
Нужна срочная маркировка: подделкой оказалось до 80% питьевой воды в магазинах России 13
22:32
Жители алтайского села вышли на митинг против мусорной реформы 2
21:31
Барнаульские новостройки с нарушением сроков сдачи включат в реестр проблемных 2
21:01
Бывший депутат гордумы Бийска попросит политического убежища в США 15
20:51
Житель Алтая ударил полицейского по лицу и попытался убежать 2
20:36
Орешкин предупредил россиян о последствиях их кредитов для судьбы всей страны 5
19:41
Барнаульская мошенница "продала" своей подруге путевку в детский лагерь 0
19:18
Спутниковый снимок смога над Алтайским краем опубликовали ученые 11
18:35
СК возбудил дело на барнаульца, убившего женщину и спрятавшегося в парке 0
18:18
Барнаулец присвоил себе гараж, посчитав его заброшенным 1
17:59
Мария Мотузная отсудила у государства 100 тыс. рублей за уголовное преследование 19

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.