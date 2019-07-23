Жителям Новосибирска придется еще несколько дней страдать от неприятного запаха гари, сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Дымку приносит восточным ветром из Красноярского края, где действуют сильные лесные пожары. Площадь, охваченная огнем, превышает 600 тысяч гектаров.

Согласно прогнозу синоптиков, изменение направления воздушных потоков очистит территорию от дымки в течение 2-3 дней.

В связи с этим областным предприятиям рекомендовано снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, чтобы не усугублять обстановку.

Показатели загрязняющих веществ до сих пор не превышают нормы, однако в экстренные службы поступило около 700 звонков от обеспокоенных экологической обстановкой граждан.