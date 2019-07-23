Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин озвучил главные точки роста экономики на муниципальном форуме "Сильный Алтай", который прошел в Чойском районе.

"Сегодня перед нами стоит задача сделать все возможное, чтобы ускорить социально-экономическое развитие региона, повысить благосостояние его жителей, – заявил Хорохордин. – В корне нужно изменить ситуацию, при которой Республика Алтай по многим показателям находилась на самом дне рейтингов".

Для этого создан Центр развития республики, а также аналогичные центры в каждом муниципальном образовании.

По его словам, ситуацию призвана улучшить программа "Сильный Алтай", некоторые положения которой он озвучил во время диалога с жителями и властями района.

В числе первостепенных задач стоят поддержка предпринимательства, туристической отрасли, дорожной инфраструктуры, сохранение экологии, развитие и благоустройство территорий.

В качестве приоритетов Хорохордин выделил глубокую переработку древесины с высокой добавленной стоимостью, а также выпуск высокотехнологичных видов продукции из дикоросов и строительных материалов. Особое внимание планируется уделять развитию лесопромышленного комплекса.

Врио руководителя региона подчеркнул, что обсуждение программы развития Алтая с населением помогает увеличить ее эффективность и пообещал учесть в ней озвученные предложения.