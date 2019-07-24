Оператор связи "Билайн" продолжает масштабное развитие собственной сотовой сети в Барнауле и Алтайском крае. С начала года более чем в 100 населенных пунктах края, благодаря модернизации оборудования на базовых станциях, был запущен скоростной мобильный интернет 4G.

Возможность пользоваться всеми преимуществами 4G и оперативно делиться впечатлениями в сети появилась у гостей и жителей городов Камня-на-Оби, Славгорода, Горняка, Змеиногорска, Алейска и в популярных туристических локациях: на базах отдыха "Ая", "Бирюзовая Катунь", "Уткуль", в городе Белокуриха, селах Алтайское и Гуселетово. Улучшение связи было произведено как в крупных селах и административных центрах, таких как Ребриха, Павловск, Топчиха, Поспелиха, Мамонтово, Волчиха, Залесово, на родине В.М. Шукшина – с. Сростки, так и в населенных пунктах численностью до 1000 человек: селах Жилино, Устьянка, Таловка, Сибирячиха, а также в закрытом административно-территориальном образовании Сибирский и многих других. По данным "Билайна", темпы ввода новых диапазонов превышают плановые на 20%.

Параллельно оператор провел работы по увеличению зоны покрытия и скорости передачи данных в сети LTE на территориях, где 4G "Билайн" уже успешно зарекомендовал себя: в Барнауле, Новоалтайске, Бийске, Рубцовске и Яровом.

Напомним, что в прошлом году "Билайн" на 25% увеличил число базовых станций, обеспечивающих скоростной доступ в мобильный интернет, запустив и усилив 4G на 14 улицах Барнаула и в 20 локациях края.