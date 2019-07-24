Федеральный оператор связи "Ростелеком" по просьбе Алтайского краевого отделения Российского детского фонда подарил домашний компьютер Саше Лощинину, 16-летнему барнаульцу с ограниченными возможностями.

У Саши врожденное заболевание – прогрессирующая мышечная дистрофия. До четвертого класса мальчик самостоятельно посещал школу, а с 10 лет передвигается в инвалидном кресле и находится на домашнем обучении. Специалист районной соцзащиты Владимир Зюзинцев третий год помогает ему освоить компьютерные программы Word, Excel*, учит 3D-графике. В совместных планах – сделать анимационный фильм.

Для дистанционного обучения школа выделила ученику компьютер. Но Саша давно мечтал освоить современные программы, чтобы начать зарабатывать и помогать маме, которая воспитывает их с сестренкой одна. А для этого нужна более мощная техника. "Ростелеком" постарался учесть запросы юного барнаульца.

"Мы собрали компьютер в хорошо продуваемом корпусе с достаточным запасом по питанию. Для оптимальной производительности установили шестиядерный процессор, скоростной SSD* диск, 8 Гб двухканальной оперативной памяти и производительную видеокарту для работы с современными 3D-приложениями", – сообщил ИТ-специалист Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Виктор Ветлугин.

"Саша в ожидании компьютера сильно изменился: стал чаще улыбаться, строить планы, гулять на улице. Для ребенка с серьезным диагнозом такой подарок важнее крутой таблетки. Все произошедшее для него – настоящее чудо", – поделилась эмоциями мама Саши Наталья Лощинина.

Руководитель Алтайского краевого отделения "Российского детского фонда" Оксана Овчинникова поблагодарила "Ростелеком" за поддержку инициативы фонда и пожелала Саше Лощинину найти в онлайне любимое дело.

*Ворд, Эксель, ЭсЭсДи – прим.ред.