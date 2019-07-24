Впервые в алтайском краевом кардиологическом диспансере за состоянием пациентов с имплантированными кардиологическими устройствами будут следить удаленно. В медицинском учреждении установлена новая система мониторинга CareLink Express, не имеющая аналогов в регионе. Сейчас ее используют в 38 странах мира. Однако в Алтайском крае, как и в других регионах Сибири, специальные аппараты стали появляться недавно благодаря целенаправленной работе Министерства здравоохранения и правительства Алтайского края. 23 июля в кардиоцентре состоялось первое обследование пациента с помощью нового оборудования.

Главное преимущество в CareLink Express, по словам главного врача кардиодиспансера Андрея Косоухова, – экономия времени как самого пациента, так и врачей. При этом само качество обследований не пострадает. Пациенты с имплантированными кардиологическими устройствами (кардиостимуляторами, дефибрилляторами, кардиомониторами), не дожидаясь очереди к врачу, могут самостоятельно передать данные со своего прибора для просмотра и анализа медицинским специалистам. Для этого им нужно подойти к специально оборудованной стойке CareLink Express, размещенной на первом этаже диспансера. Автомат за считанные минуты снимает показатели с имплантированного устройства и отправляет их через Wi-Fi лечащему врачу. Всего более 70 различных показателей. Все продумано до мелочей. Даже если интернет-соединение оборвется, аппарат сам найдет другую связь и все равно отправит данные врачу. В планах – использование облачных технологий, для того чтобы врачи диспансера могли просматривать всю информацию.

В ближайшее время аппарат будет стоять около окна регистратуры на первом этаже кардиологического диспансера в Барнауле. Однако позже его перевезут в Бийск на постоянную основу. Всего в Алтайском крае сегодня проживает около пяти тысяч человек с имплантированными кардиологическими устройствами. Значительная часть из них географически находится именно в бийской зоне. Таким больным не нужно будет каждые полгода ездить в краевую столицу. К тому же, это сделано для удобства туристов, которые едут отдыхать в Горный Алтай через наукоград и лишний раз смогут проверить работу своего импланта. Уже бывали случаи, когда врачам удавалось по результатам обследования заранее выявить некие отклонения в работе сердца. Иногда даже задним числом можно диагностировать перенесенный инфаркт.

"Если при проверке выявляются какие-то нарушения в работе, например, кардиостимулятора, то лечащий доктор узнает об этом моментально. Информация приходит на телефон. Тогда он вызывает в клинику пациента для оказания ему помощи. Если возникает угроза для жизни или здоровья, то наши врачи могут либо самостоятельно выехать к пациенту, либо перевезти его в Барнаул на вертолете. Если после считывания показаний с пациентом все нормально – мы не будем вызывать его в клинику. Если вам не позвонили – значит все хорошо. Но на первом этапе, наверное, постараемся доносить информацию до каждого", – сообщил главный врач диспансера Андрей Косоухов.

Как отметил врач-хирург, доктор медицинских наук, профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии на базе Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Николай Неминущий, современные кардиоимпланты обладают широким спектром диагностических функций, выявляют изменения в состоянии пациента на ранней стадии. Таким образом, доктор может вызвать пациента на экстренный прием и оказать своевременную помощь еще до ухудшения самочувствия.

"До сегодняшнего дня пациент обязан был приходить к врачу минимум два раза в год. С помощью специального программатора врач получал информацию из кардиостимулятора и понимал, как себя чувствует человек, сколько сможет еще проработать батарея. Самое главное – нужно было постоянно приезжать в медицинское учреждение Барнаула. Теперь это будет намного проще", – уверен Николай Неминущий.

В ближайшие годы аппараты, подобные CareLink Express, могут появиться и в других медицинских учреждениях Алтайского края. Тогда врачи кардиоцентра смогут дистанционно наблюдать за пациентами и назначать им своевременное лечение.