Более 70% объема рынка агрострахования с государственной поддержкой в первом полугодии 2019 года приходится на 10 ведущих регионов, среди которых есть и Алтайский край, сообщили ИА "Амител" в пресс-службе Национального союза агростраховщиков.

"Восстановление практики господдержки агрострахования, которое наблюдается в текущем году, вновь вывело на первые позиции в рейтинге по объемам рынка крупнейшие аграрные регионы России", — отметил президент НСА Корней Биждов.

Так, из 1,95 млрд рублей страховой премии, начисленной по договорам агрострахования с господдержкой в первом полугодии, 1,4 млрд (72%) приходится на первую десятку крупнейших региональных рынков.

Первая пятерка сформирована регионами, которые вошли в первую десятку по площади застрахованных посевов. Это Воронежская, Самарская область, Республики Татарстан и Мордовия, а также Орловская область.

"Преимущественно на данных региональных рынках в структуре страховой премии преобладает страхование урожая, но для Воронежской и Орловской областей также существенную роль играет страхование животных — на него приходится соответственно 28% и 41% рынка данных регионов. Стоит обратить внимание, что Воронежская область в первом полугодии вышла на первое место в России по начисленной премии по субсидируемому страхованию поголовья", — пояснили в НСА.

Шестое место занимает Краснодарский край. Отмечается, что Кубань в этом году восстановила господдержку страхования яровых культур, а также присмотрелась к практике господдержки страхования сельхозживотных, которую до этого регион не оказывал.

Также вернулась к практике господдержки агрострахования Белгородская область, которая не осуществляла ее в прошлом году. Этот аграрный регион просубсидировал страхование и сельхозкультур, и поголовья сельхозживотных. При этом по объему начисленной премии по страхованию поголовья область заняла третье место в РФ.

Восьмое место занял Алтайский край — лидер Сибири по агрострахованию, где преимущественно поддерживается страхование урожая.

Калининградская область стала крупнейшим региональным рынком на Северо-Западе России исключительно благодаря господдержке страхования сельхозживотных, но при этом регион занял второе место в РФ по начисленной премии в этом направлении агрострахования. Замыкает первую десятку Липецкая область, где также оказывалась господдержка страхованию и в растениеводстве, и в животноводстве.

Ранее сообщалось, что Алтайскому урожаю угрожает засуха. Так, в Угловском районе дождя не было больше месяца и многие зерновые культуры практически погибли.