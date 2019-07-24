2,9 млн рублей – такова средняя стоимость загородного дома в Алтайском крае по данным портала "Мир квартир". Но на рынке недвижимости региона встречаются варианты, которые дороже в 20, 30 и даже в 65 раз. Представляем подборку пяти коттеджей с сайта Avito, поражающих своей ценой.

65 млн рублей

Недалеко от санатория "Обь" в Барнауле продается дом площадью 722 квадратных метра. По словам продавца, в нем выполнена только чистовая отделка, поэтому покупатель может использовать его не в качестве дома, а превратить в отель, престижную базу отдыха или резиденцию крупной компании.

"Этот комплекс зданий отличает роскошь и неповторимость архитектуры, статус и престиж, комфорт, уют и уединение, удобство и функциональность, тишина, чистый воздух, достойные соседи", – сказано в объявлении.

Коттедж построен из кирпича, перекрытия и фундамент – монолитные, кровля, отопление и водопровод – медные. На цокольном этаже дома оборудован банный комплекс с подсобными помещениями и бассейном, а также гараж. Расчетные характеристики фундамента позволяют возвести над гаражом еще два полноценных этажа, добавляет продавец.

На территории дома, огороженной трехметровым забором, построены гостевой дом, гараж на пять автомобилей и банный комплекс с эксплуатируемой кровлей. Цена усадьбы – 65 млн рублей.

70 млн рублей

Рядом с горнолыжным комплексом "Авальман" в Барнауле продается трехэтажный коттедж площадью 400 квадратных метров. Планировка дома включает две кухни, гостиную с панорамными окнами, кабинет, комнату отдыха, гардеробную, три спальных комнаты, несколько санузлов, помещение под домашний кинотеатр. Цокольный этаж коттеджа полностью отведен под отдых и оздоровление: здесь находятся сауна, душевая, соляная комната, комната отдыха с бильярдом.

"В доме выполнен дорогой, качественный ремонт, камин на дровах. Многоуровневые потолки, итальянский кафель, достойная сантехника, отделочные материалы достойного уровня", – сказано в объявлении. Рядом с домом располагаются зона барбекю, комплекс отдыха с баней, бассейном и кухней. Участок огорожен, имеется профессиональная игровая площадка. Купить усадьбу можно за 70 млн рублей.

72 млн рублей

Чуть дороже – за 72 млн рублей – продается дом в Новоалтайске. Все помещения меблированы и укомплектованы бытовой техникой, сантехникой и освещением "от лучших мировых производителей". Кроме кухни-столовой, множества спальных комнат, гостиных, санузлов и гардеробных, есть бассейн с гидромассажем и противотоком, финская сауна. Камин, лестница и подоконники в доме изготовлены из натурального мрамора.

На участке есть гаражный комплекс, спортивная площадка с ограждением, бетонным основанием и резиновым покрытием. Вся территория огорожена дизайнерским стильным забором с автоматическими воротами.

85 млн рублей

В поселке Фирсова Слобода продается коттедж площадью 880 квадратных метров. Над его проектом трудились немецкие специалисты.

"В доме установлены система принудительной вентиляции воздуха с возможностью подогрева и увлажнения, система водоподготовки, очистки и подогрева воды в бассейне и так далее", – отмечает продавец.

В доме есть бассейн с гидромассажем и противотоком, хамам, финская сауна, а на участке построены баня с кухней и санузлом, хозяйственный корпус. Загородный комплекс продается за 85 млн рублей.

190 млн рублей

Самый дорогой коттедж Алтайского края находится в Бийске. В объявлении подчеркивается, что дом выполнен по авторскому проекту в классическом стиле. Располагается он у верховья реки и обширной лесной зоны.

"На охраняемой и ухоженной территории в 1,5 га располагаются дом площадью 1400 квадратных метров, дом охраны, зона для барбекю, летняя кухня, беседка в окружении елей, фонтан, прогулочные дорожки с ночным освещением, солнечное патио с чудесным видом на озелененную территорию и лес, фруктовый сад, место для спортивных площадок и теннисного корта", – указано на сайте.

В доме пять спален, в каждой из которых имеется своя ванная и гардеробная комнаты, рабочий кабинет в классическом стиле, зимний сад, кухня, столовая, гостиная с камином, бассейн, сауна, спортивный зал, бильярдная комната, винная комната, различные душевые, постирочные и прочие хозяйственные комнаты, котельная, холодильная комната, комната для персонала, гараж на три автомобиля.

При строительстве и отделке использовались самые качественные европейские материалы на заказ, а также итальянская мебель по индивидуальному проекту, рекламирует продавец.

Добавим, что большинство коттеджей не могут продать уже несколько лет. Дороговато? Есть квартиры подешевле: Бронзовые краны и богемское стекло: в Барнауле продается несколько квартир в стиле прованс.