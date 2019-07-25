Лето – самое лучшее время, чтобы подготовиться к зиме и поставить в свой дом термодверь, и не оставить морозам ни единого шанса. Как правильно выбрать такую дверь и на что обратить внимание при покупке? Разбираемся с порталом Amic.ru.
ТЕРМОДВЕРЬ: ТОНКОСТИ ГРАМОТНОГО ВЫБОРА
Конструкция морозостойкой двери работает на основе простых законов физики: чтобы дверь не накалялась и не нагревалась, внутри делают терморазрыв – изоляционную прослойку из материала с низкой теплопроводностью. Например, пластиковую вставку, которая помещена между несколькими теплоизоляционными материалами.
Внутри дверь герметичная и заполнена утеплителями. Обычно такая конструкция представляет собой многослойный пирог. От количества слоев утеплителей и порядка их расположения зависят теплоизоляционные свойства двери.
На что же обратить особое внимание при покупке?
- На толщину стали. Сталь толщиной от 1,2 мм сослужит вам хорошую службу. Толщина стали 1,8 или 2 мм в комплекте с замком повышенного класса защиты будут более надежно защищать от вскрытия.
- На толщину двери. Для нашего климата толщина двери должна быть не менее 70 мм. Чем толще дверь, тем она теплее, но при условии качественного утеплителя внутри и четкой геометрии снаружи.
- На количество и качество утеплителя. Утеплитель внутри двери должен быть распределен равномерно, без пустот. В качестве утеплителей используют минеральную плиту высокой плотности, пенополиуретан, пенопласт, пробку. "Сэндвич" из нескольких составляющих – идеальный вариант для термодвери.
- На геометрию двери. От качества сварки, сварочного шва зависит герметичность внутреннего содержания двери. И если нарушена герметичность, то и функциональность дверь быстро потеряет.
- На фурнитуру. Она тоже должна быть с функцией терморазрыва, иначе неизбежна утечка тепла, а также с устойчивым и практичным покрытием от коррозии и износа.
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