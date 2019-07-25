Лето – самое лучшее время, чтобы подготовиться к зиме и поставить в свой дом термодверь, и не оставить морозам ни единого шанса. Как правильно выбрать такую дверь и на что обратить внимание при покупке? Разбираемся с порталом Amic.ru.

ТЕРМОДВЕРЬ: ТОНКОСТИ ГРАМОТНОГО ВЫБОРА

Конструкция морозостойкой двери работает на основе простых законов физики: чтобы дверь не накалялась и не нагревалась, внутри делают терморазрыв – изоляционную прослойку из материала с низкой теплопроводностью. Например, пластиковую вставку, которая помещена между несколькими теплоизоляционными материалами.

Внутри дверь герметичная и заполнена утеплителями. Обычно такая конструкция представляет собой многослойный пирог. От количества слоев утеплителей и порядка их расположения зависят теплоизоляционные свойства двери.

На что же обратить особое внимание при покупке?

На толщину стали. Сталь толщиной от 1,2 мм сослужит вам хорошую службу. Толщина стали 1,8 или 2 мм в комплекте с замком повышенного класса защиты будут более надежно защищать от вскрытия.

Сталь толщиной от 1,2 мм сослужит вам хорошую службу. Толщина стали 1,8 или 2 мм в комплекте с замком повышенного класса защиты будут более надежно защищать от вскрытия. На толщину двери. Для нашего климата толщина двери должна быть не менее 70 мм. Чем толще дверь, тем она теплее, но при условии качественного утеплителя внутри и четкой геометрии снаружи.

Для нашего климата толщина двери должна быть не менее 70 мм. Чем толще дверь, тем она теплее, но при условии качественного утеплителя внутри и четкой геометрии снаружи. На количество и качество утеплителя. Утеплитель внутри двери должен быть распределен равномерно, без пустот. В качестве утеплителей используют минеральную плиту высокой плотности, пенополиуретан, пенопласт, пробку. "Сэндвич" из нескольких составляющих – идеальный вариант для термодвери.

Утеплитель внутри двери должен быть распределен равномерно, без пустот. В качестве утеплителей используют минеральную плиту высокой плотности, пенополиуретан, пенопласт, пробку. "Сэндвич" из нескольких составляющих – идеальный вариант для термодвери. На геометрию двери. От качества сварки, сварочного шва зависит герметичность внутреннего содержания двери. И если нарушена герметичность, то и функциональность дверь быстро потеряет.

От качества сварки, сварочного шва зависит герметичность внутреннего содержания двери. И если нарушена герметичность, то и функциональность дверь быстро потеряет. На фурнитуру. Она тоже должна быть с функцией терморазрыва, иначе неизбежна утечка тепла, а также с устойчивым и практичным покрытием от коррозии и износа.

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Правильно выбрать и установить качественную термодверь – непростая задача, с которой вам с легкостью помогут справиться в сети магазинов "Дом Дверей".

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