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Чтобы тепло не утекло: 5 секретов, как выбрать качественную термодверь

, ИА "Амител"
При выборе такой двери важна не только ее толщина

Лето – самое лучшее время, чтобы подготовиться к зиме и поставить в свой дом термодверь, и не оставить морозам ни единого шанса. Как правильно выбрать такую дверь и на что обратить внимание при покупке? Разбираемся с порталом Amic.ru.

ТЕРМОДВЕРЬ: ТОНКОСТИ ГРАМОТНОГО ВЫБОРА

Конструкция морозостойкой двери работает на основе простых законов физики: чтобы дверь не накалялась и не нагревалась, внутри делают терморазрыв – изоляционную прослойку из материала с низкой теплопроводностью. Например, пластиковую вставку, которая помещена между несколькими теплоизоляционными материалами.

Внутри дверь герметичная и заполнена утеплителями. Обычно такая конструкция представляет собой многослойный пирог. От количества слоев утеплителей и порядка их расположения зависят теплоизоляционные свойства двери.

На что же обратить особое внимание при покупке?

  • На толщину стали. Сталь толщиной от 1,2 мм сослужит вам хорошую службу. Толщина стали 1,8 или 2 мм в комплекте с замком повышенного класса защиты будут более надежно защищать от вскрытия.
  • На толщину двери. Для нашего климата толщина двери должна быть не менее 70 мм. Чем толще дверь, тем она теплее, но при условии качественного утеплителя внутри и четкой геометрии снаружи.
  • На количество и качество утеплителя. Утеплитель внутри двери должен быть распределен равномерно, без пустот. В качестве утеплителей используют минеральную плиту высокой плотности, пенополиуретан, пенопласт, пробку. "Сэндвич" из нескольких составляющих – идеальный вариант для термодвери.
  • На геометрию двери. От качества сварки, сварочного шва зависит герметичность внутреннего содержания двери. И если нарушена герметичность, то и функциональность дверь быстро потеряет.
  • На фурнитуру. Она тоже должна быть с функцией терморазрыва, иначе неизбежна утечка тепла, а также с устойчивым и практичным покрытием от коррозии и износа.

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Правильно выбрать и установить качественную термодверь – непростая задача, с которой вам с легкостью помогут справиться в сети магазинов "Дом Дверей"

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Сайт domdverey22.ru

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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