Алтайский край вошел в число семи регионов Сибирского федерального округа, где есть квартиры, которые предлагают арендовать по цене свыше 50 тысяч рублей.

Регион расположился на седьмой строчке рейтинга ЦИАН. Квартира площадью 86 кв. метров в новом жилом комплексе "Аквамарин" на улице Приречной. Дом сдали в эксплуатацию в 2015 году.

Арендатор может оценить современную отделку с элементами стиля loft, а также настоящий камин и встроенный сейф в гардеробной комнате.

На шестой строчке расположилась Кемеровская область. В Новокузнецке предлагают снять квартиру за 70 тысяч рублей в месяц.

Пятерку замыкают Томск (80 тысяч рублей) и Омск (120 тыс. руб.). В Иркутске и Новосибирске есть квартиры с арендной стоимостью 150 тысяч рублей.

Первое место занял Красноярский край. За аренду жилья площадью 165 кв. метров в самом центре Красноярска хозяин просит 200 тыс. рублей в месяц. В числе преимуществ такого варианта владелец приводит отделку в стиле современной классики, а также полное оснащение дорогой техникой и мебелью.