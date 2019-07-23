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Засуха в четырех районах Алтайского края грозит потерей урожая

, ИА "Амител"
В сухо-степной зоне Кулундинской равнины за июль выпал только миллиметр осадков
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Фермеры Ключевского, Михайловского, Табунского и Угловского районов Алтайского края могут потерять урожай из-за засухи, сообщает пресс-служба АлтГУ.

По результатам замеров ученые АГУ выяснили, что в июле там выпал только один миллиметр осадков. Для сравнения в июле 2018 года отмечали 80,5 мм, а в июле 2016 года — 141 мм.

"Критичность ситуации подтверждают и данные почвенно-гидрологических станций: влага на глубине до 60 сантиметров с 8 июля 2019 года находится в недоступной для растений форме, и наблюдается тенденция к дальнейшему иссушению почвы", — констатирует доцент кафедры экономической географии и картографии Андрей Бондарович.

Исследователи предупреждают, что если в ближайшие дни в сухо-степной зоне Кулундинской равнины не пройдут осадки, то возможны значительные потери урожая.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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