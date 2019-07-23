Сенатор от Республики Алтай Татьяна Гигель рассказала, что Совфед работает над законопроектом о защите Телецкого озера, сообщает "Парламентская газета".

Это произошло на открытии фотовыставки "Алтын-Кёль – Золотое озеро", посвящённой знаменитому водоему.

По ее словам, вопрос о законодательном закреплении особой защиты озера прорабатывается уже два года. Сенат хочет использовать опыт Байкала, но не повторять тех ошибок.

"Надо найти тот золотой баланс, что позволит одновременно и сохранить уникальный природный объект, и позволит местному населению спокойно здесь жить и работать привычным укладом", — заявила основную цель Гигель.

По ее словам, это очень сложная работа, и она продолжается по сей день.