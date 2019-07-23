Новосибирские власти собираются принять участие в федеральном проекте по налогу на профессиональный доход для самозанятых, сообщает РБК.

В этом году в четырех регионах России – Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области – стартовал эксперимент по введению налога на профессиональный доход.

В этих регионах с 1 января самозанятые должны платить налог – 4% физические лица и 6% индивидуальные предприниматели и юридические лица. Пороговое значение дохода, при котором можно использовать данный режим, – не более 2,4 млн рублей в год.

С 2020 года к нему по собственному желанию могут подключиться другие регионы. Руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев заявил, что такой подход позволит людям легализовать свою деятельность, а предпринимателям – упростить схему налогообложения.

По его оценке, в Новосибирской области свыше сотни тысяч человек могло бы стать самозанятыми.

"По нашим оценкам, если брать в целом население трудоспособного возраста, около 200 тыс. чел не получают доходов от работодателей и не подают декларацию 3-НДФЛ. Из них значительная часть занята в неформальном секторе", — заявил главный областной налоговик.

Он рассказал, что уже получил положительную оценку инициативы от министра финансов Новосибирской области Виталия Голубенко.

"Правительство Новосибирской области не возражало", — утверждает Легостаев.