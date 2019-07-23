Новосибирские власти собираются принять участие в федеральном проекте по налогу на профессиональный доход для самозанятых, сообщает РБК.
В этом году в четырех регионах России – Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области – стартовал эксперимент по введению налога на профессиональный доход.
В этих регионах с 1 января самозанятые должны платить налог – 4% физические лица и 6% индивидуальные предприниматели и юридические лица. Пороговое значение дохода, при котором можно использовать данный режим, – не более 2,4 млн рублей в год.
С 2020 года к нему по собственному желанию могут подключиться другие регионы. Руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев заявил, что такой подход позволит людям легализовать свою деятельность, а предпринимателям – упростить схему налогообложения.
По его оценке, в Новосибирской области свыше сотни тысяч человек могло бы стать самозанятыми.
"По нашим оценкам, если брать в целом население трудоспособного возраста, около 200 тыс. чел не получают доходов от работодателей и не подают декларацию 3-НДФЛ. Из них значительная часть занята в неформальном секторе", — заявил главный областной налоговик.
Он рассказал, что уже получил положительную оценку инициативы от министра финансов Новосибирской области Виталия Голубенко.
"Правительство Новосибирской области не возражало", — утверждает Легостаев.
Комментарии
"По нашим оценкам, если брать в целом население трудоспособного возраста, около 200 тыс. чел не получают доходов от работодателей и не подают декларацию 3-НДФЛ. Из них значительная часть занята в неформальном секторе", — заявил главный областной налоговик.
А от того, что введут налог на самозанятых, все из неформального бизнеса тут же перейдут в формальный чтобы честно платить вам налог???
Лучше бы с миллиардеров налоги бы выбивали, сволочи.
Вот только что ИП что самозанятые - трудовой стаж не считается для пенсии.
Да, и еще интересно, в эти 200 тысяч входят бабушки, которые, чтобы как-то выжить в правовом государстве с рыночной экономикой и дикой пенсией в 8-12 тысяч рублей, продают цветочки или урожай с огорода???
Нищих опять ограбить хотите, параллельно амнистирую от налогов крупный бизнес???
Хуже фашистов.