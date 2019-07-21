Минимальные размеры парковочных мест могут измениться в сторону уменьшения, сообщает газета "Известия".

Соответствующие положения включает в себя предварительный национальный стандарт "Экспериментальные технические средства повышения эффективности и безопасности дорожного движения", который проходит общественное обсуждение.

По словам главы проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александра Шумского, по новым стандартам минимальная длина парковочного места может составить 5 метров, а ширина – 2 метра. Сейчас их размер должен быть не меньше 5,3х2,5.

Пятиметровая длина, согласно документу, разрешается на парковках, которые размещены к проезжей части под углом от 45 до 90 градусов, а двухметровая ширина – когда парковка идет параллельно дороге.

Авторы инициативы считают, что таким образом можно увеличить количество парковочных мест и разметить их там, где раньше не удавалось из-за ограничений на размер.