Обрушение бетонного козырька троллейбусного депо привело к гибели 46-летней сотрудницы и травмировании ее коллеги.

"Предварительно установлено, что 22 июля 46-летний водитель троллейбусного депо "Кировское", расположенного по ул. Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска, следуя по территории депо, допустил столкновение транспортного средства с бетонным козырьком административного здания, располагавшимся над его входом", — сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

В результате конструкция обрушилась на двух женщин, которые находились под ней. Одна из них скончалась до прибытия медиков. 33-летняя горожанке экстренно оказали медицинскую помощь прибывшие врачи. Ее жизнь удалось спасти.

По факту гибели человека следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Проводятся все необходимые действия, чтобы установить причину трагедии. В частности, место ЧП обследовали криминалисты и другие эксперты.