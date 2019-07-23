Минсельхоз РФ опроверг рассуждения о том, что массовая гибель пчел, зафиксированная в Алтайском крае и нескольких других регионах РФ, может негативно сказаться на урожайности сельхозкультур.

"На 19 июля погибло 1,3% пчелосемей от их общего количества в Российской Федерации, – цитирует ТАСС заявление ведомства. – В связи с этим в настоящее время риски сокращения урожайности сельскохозяйственных культур отсутствуют".

Минсельхоз уточнил, что даже в связи с этими печальными случаями нельзя полностью запрещать использование пестицидов, так как это "неотъемлемый технологический прием, направленный на предотвращение потерь урожая от вредоносной деятельности вредителей, возбудителей болезней растений и сорняков".

Однако в целях контроля их применения, которое регламентируется законодательством РФ, Минсельхоз предлагает наделить Россельхознадзор полномочиями осуществления контроля такой деятельности. Соответствующий законопроект уже подготовлен к внесению на рассмотрение российского правительства.

Ранее сообщалось, что в семи районах Алтайского края произошла массовая гибель пчел. По данным экспертов, причинами могли стать некачественные пестициды, нарушения санитарных правил фермерами и халатность пчеловодов.

После причину массовой гибели пчел назвал Россельхознадзор. По мнению ведомства, всему виной бесконтрольное использование пестицидов при обработках полей.

Анализ ситуации показывает, что из года в год ситуация с массовой гибелью пчел ухудшается.

Аналогичные случаи зафиксировали и в других регионах: Татарстане, Мордовии, Брянской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Рязанской и других областях.

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн рублей.