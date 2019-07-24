В минувшие выходные в Горном Алтае можно было окунуться в атмосферу ралли-марафона "Шелковый путь". Официальный дилер "Тойота" в Алтайском крае Тойота Центр АЕМ организовал внедорожный тест-драйв Toyota Desert Camp. Погонять на крутых внедорожниках мог любой желающий.

Чемальский район. Подножье гор. Здесь, в самом сердце Горного Алтая, прошел тест-драйв высококлассных автомобилей марки "Тойота". Пересесть на высококомфортабельные рамные внедорожники и прокатиться на них по бездорожью захотели многие.

Toyota Fortuner, Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser 200, Toyota Land Prado – автомобилям этой линейки покоряется любая трасса. Еще бы – количество "лошадей" у них зашкаливает. А впечатления и эмоции зашкаливали у гостей ралли-марафона.

Несмотря на ямы и крутые подъемы, путь показался действительно шелковым. Это первые выездные гонки, которые устраивает Тойота центр АЕМ. Осенью 2019 года в планах у компании организовать еще один ралли-марафон. На этот раз прокатиться на меганадежных и безопасных автомобилях можно будет в краевой столице.

Тойота Центр АЕМ

Официальный дилер Toyota в Алтайском крае

г. Барнаул, ул. Попова, 165

Телефон: 8(3852) 23-23-23

www.toyota-aem.ru