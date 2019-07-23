Уроженец Ленинграда Максим Дадашев скончался в одной из больниц в США, сообщает Федерация бокса России.

Причиной смерти стали травмы головного мозга, полученные в отборочном бою по версии IBF против Субриэля Матиаса.

По информации ТАСС, семье спортсмена назначат пожизненные выплаты от национальной Федерации бокса.

Злополучный бой состоялся 20 июля в американском городе Оксон Хилл. Секундант россиянина остановил бой в 11-м раунде, когда Дадашев "поплыл", пропуская много прямых ударов. Ему присудили техническое поражение.

По пути в раздевалку боксеру резко стало плохо. Его экстренно госпитализировали в реанимацию с подозрением на отек мозга. Позднее ему выполнили трепанацию черепа, но это не помогло – 23 июля Максим Дадашев скончался.