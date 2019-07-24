Композиция Life российской поп-исполнительницы Zivert возглавила рейтинг полугодия 2019 года самых "разыскиваемых" россиянами песен через Shazam – мобильное приложение для поиска незнакомых композиций по звуку, сообщает ТАСС.
Второе место досталось диджею Ilkay Sencan с его творением Do it, третье – совместному треку Aaron Smith и Luvli под названием Dancin (Krono Remix).
Замкнули пятерку "Грустный дэнс" (исполнители Артем Качер и Artik & Asti) и Bad Guy (Billie Eilish).
В топ-10 по количеству попыток поиска через Shazam также вошли I Lost You (Havana и Yaar), Golosa (Звонкий), Survive (Don Diablo, Emeli Sande и Gucci Mane), 7 Rings (Ariana Grande) и Au Au (Filatov и Karas).
Комментарии
Сервис по поиску "чья собака меня облаяла" определил, что чаще всего это были ZHUCHKA со своим хитом GAV-GAV и MOSIKA с VAV-VAV. Далее расположились остальные "исполнители" со звучными наглосаксонскими кличками.
Русские люди всегда слушали ПЕСНИ, в которых была музыка,трогающая душу, и стихи аналогичного действия. А качественное жужжалово с бубнежом или криками на непонятном языке можно послушать в исполнении носителей сего языка. Зачем нужны тупые местные пародисты?