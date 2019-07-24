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Новости

Платные курилки хотят ввести в аэропортах России

, ИА "Амител"
Госдума хочет вернуть места для курения в аэропорты и установить плату за их посещение
Фото: timeout.ru

Фото: timeout.ru

В скором времени в российских аэропортах могут вновь появиться курилки, которые запретили с 2014 года, правда, они будут платными, сообщает газета "Известия".

По словам зампреда комитета по контролю и регламенту Госдумы Олега Нилова, это можно назвать бизнесом, за который будут платить курильщики.

Стоимость входа в курилку пока не определена. Ориентировочно она может составить от 50 до 100 рублей.

Ранее законопроект о возвращении мест для курения депутаты Госдумы приняли в первом чтении. Как поясняет его инициатор первый зампредседателя комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, он направлен не на поддержку курения, а на защиту людей от табачного дыма.

В пояснительной записке приводятся данные опроса ВЦИОМ, согласно которому каждый третий россиянин сталкивался с нарушением закона о курении в помещениях аэропортов.

Во время длительного ожидания пересадки либо задержки рейса нарушители заполоняли табачным дымом помещения туалетов. Так, за полгода только в Шереметьево возбуждено почти две тысячи административных дел о таких правонарушениях.

Антитабачный закон был принят в России в 2013 году. Он заработал в стране поэтапно: сначала курение было запрещено на стадионах, в школах, больницах, магазинах, на детских площадках, в самолетах. Летом 2014 года к этому перечню добавились гостиницы, кафе, рестораны, поезда, вокзалы и аэропорты.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

24.07.2019 08:58
krash

Так вот к этому то все и шло.
Запретили. Потом типа разрешили но....платно.
Ну не твари ли а? А как же свобода слова, выбора и т.д. Будет альтернатива платным сервисам? Иначе это как принуждение платить.

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24.07.2019 09:06
- гость -

24.07.2019 08:58
kras
Никак не пойму - Вы за курение в аэропортах или против? А как же быть со свободой некурящих не нюхать табачную вонь?
Впрочем всё понятно - ваше кредо - вброс дерьма на вентилятор, какой-либо логике тут не место.

0  0
24.07.2019 09:06
- гость -

Кто будет платить за это, если можно выйти на улку и покурить бесплатно???

0  0
24.07.2019 09:09
- гость -

не столько расстраивает, что курилки будут платными (ведь никто не переживает, что сигареты платные! И затраты нужно восполнять - помещение, система вентиляции, уборка, содержание), сколько убивает подход правителей: приняли-отменили... что за бред?!

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24.07.2019 09:10
- гость -

за туалеты уже привыкли платить. и тут привыкните

0  0
24.07.2019 09:14
- гость -


24.07.2019 09:06
- гость -
дерьмо, как раз, набрасываете вы. Скотские правила устанавливать - это в порядке вещей наших правителей. Учитывая, сколько они получают акцизов с табака, можно не только каждый терминал оснастить комнатами курения и хорошей вытяжкой, но и изобрести и установить аппарат для генерации топлива из табачного дыма и смол. Но, им нужны только деньги.

0  0
24.07.2019 09:16
- гость -


24.07.2019 09:10
- гость -
извините, за туалет я заплачу, т.к. - это какой-никакой сервис и услуга. Но, сменя никто не берет плату за пользование писюном и задницей по прямому назначению, а за сигареты - берут. В виде акцизов и налогов и двойных налогов.

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24.07.2019 09:20
Гость

Платные курилки как и платные парковки! Зачем платить если так можно покутить бесплатно и машину кинуть во дворе

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24.07.2019 09:39
месный

курильщики и так платят такие конские налоги, что походу имеют право курить где угодно, кроме нефтебазы

0  0
24.07.2019 09:52
- гость -


24.07.2019 09:16
- гость -
господи, как вы живете с такими пробелами в образовании? В школе всегда полтора землекопа получалось?
за туалет я заплачу, т.к. - это какой-никакой сервис и услуга. Но, сменя никто не берет плату за пользование писюном и задницей по прямому назначению - я думаю, что вам не запретят зайти и не курить, а понюхать как курят другие, следовательно своим носом и ртом вы можете пользоваться наравне с писюном и задницей.
а за сигареты - берут. В виде акцизов и налогов и двойных налогов. - а задница у тебя радугой под себя ходит? или продуктами, которые ты покупаешь за деньги, платя налоги, акцизы....?

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24.07.2019 09:53
Гость

Еще можно ввести плату за подачу трапа, проход по корридору, да много за что

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24.07.2019 09:54
- гость -

А что Вы хотите? Инновационную экономику развиваем.Приходилось быть в аэропорту Сеула (Инчхон) - в десятке лучших по миру. Курилки есть,чистые, хорошо оборудованы и вентиляцией и местами для отдыха. Один "недостаток" - бесплатные! Не дотягивают корейские капиталлисты до наших.

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24.07.2019 09:58
- гость -

24.07.2019 09:54
- гость -
дополнение:
И туалеты бесплатные!

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24.07.2019 10:03
- гость -

ну норм че, и когда ждать появления точнее

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24.07.2019 10:07
- гость -

Запретить отменить и вся работа

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24.07.2019 10:30
- гость -

Лучше бы по всей стране сделали платными пивнушки.

0  0
24.07.2019 10:43
- гость -

В таком случае как и сейчас будут продолжать курить в туалетах

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24.07.2019 10:59
- гость -

Гы гы.За деньгим хрен с ними с некурящими.Курите)

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24.07.2019 11:35
- гость -

страна не пуганных идиотов

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