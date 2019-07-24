В скором времени в российских аэропортах могут вновь появиться курилки, которые запретили с 2014 года, правда, они будут платными, сообщает газета "Известия".
По словам зампреда комитета по контролю и регламенту Госдумы Олега Нилова, это можно назвать бизнесом, за который будут платить курильщики.
Стоимость входа в курилку пока не определена. Ориентировочно она может составить от 50 до 100 рублей.
Ранее законопроект о возвращении мест для курения депутаты Госдумы приняли в первом чтении. Как поясняет его инициатор первый зампредседателя комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, он направлен не на поддержку курения, а на защиту людей от табачного дыма.
В пояснительной записке приводятся данные опроса ВЦИОМ, согласно которому каждый третий россиянин сталкивался с нарушением закона о курении в помещениях аэропортов.
Во время длительного ожидания пересадки либо задержки рейса нарушители заполоняли табачным дымом помещения туалетов. Так, за полгода только в Шереметьево возбуждено почти две тысячи административных дел о таких правонарушениях.
Антитабачный закон был принят в России в 2013 году. Он заработал в стране поэтапно: сначала курение было запрещено на стадионах, в школах, больницах, магазинах, на детских площадках, в самолетах. Летом 2014 года к этому перечню добавились гостиницы, кафе, рестораны, поезда, вокзалы и аэропорты.
Комментарии
Так вот к этому то все и шло.
Запретили. Потом типа разрешили но....платно.
Ну не твари ли а? А как же свобода слова, выбора и т.д. Будет альтернатива платным сервисам? Иначе это как принуждение платить.
24.07.2019 08:58
kras
Никак не пойму - Вы за курение в аэропортах или против? А как же быть со свободой некурящих не нюхать табачную вонь?
Впрочем всё понятно - ваше кредо - вброс дерьма на вентилятор, какой-либо логике тут не место.
Кто будет платить за это, если можно выйти на улку и покурить бесплатно???
не столько расстраивает, что курилки будут платными (ведь никто не переживает, что сигареты платные! И затраты нужно восполнять - помещение, система вентиляции, уборка, содержание), сколько убивает подход правителей: приняли-отменили... что за бред?!
за туалеты уже привыкли платить. и тут привыкните
24.07.2019 09:06
- гость -
дерьмо, как раз, набрасываете вы. Скотские правила устанавливать - это в порядке вещей наших правителей. Учитывая, сколько они получают акцизов с табака, можно не только каждый терминал оснастить комнатами курения и хорошей вытяжкой, но и изобрести и установить аппарат для генерации топлива из табачного дыма и смол. Но, им нужны только деньги.
24.07.2019 09:10
- гость -
извините, за туалет я заплачу, т.к. - это какой-никакой сервис и услуга. Но, сменя никто не берет плату за пользование писюном и задницей по прямому назначению, а за сигареты - берут. В виде акцизов и налогов и двойных налогов.
Платные курилки как и платные парковки! Зачем платить если так можно покутить бесплатно и машину кинуть во дворе
курильщики и так платят такие конские налоги, что походу имеют право курить где угодно, кроме нефтебазы
24.07.2019 09:16
- гость -
господи, как вы живете с такими пробелами в образовании? В школе всегда полтора землекопа получалось?
за туалет я заплачу, т.к. - это какой-никакой сервис и услуга. Но, сменя никто не берет плату за пользование писюном и задницей по прямому назначению - я думаю, что вам не запретят зайти и не курить, а понюхать как курят другие, следовательно своим носом и ртом вы можете пользоваться наравне с писюном и задницей.
а за сигареты - берут. В виде акцизов и налогов и двойных налогов. - а задница у тебя радугой под себя ходит? или продуктами, которые ты покупаешь за деньги, платя налоги, акцизы....?
Еще можно ввести плату за подачу трапа, проход по корридору, да много за что
А что Вы хотите? Инновационную экономику развиваем.Приходилось быть в аэропорту Сеула (Инчхон) - в десятке лучших по миру. Курилки есть,чистые, хорошо оборудованы и вентиляцией и местами для отдыха. Один "недостаток" - бесплатные! Не дотягивают корейские капиталлисты до наших.
24.07.2019 09:54
- гость -
дополнение:
И туалеты бесплатные!
ну норм че, и когда ждать появления точнее
Запретить отменить и вся работа
Лучше бы по всей стране сделали платными пивнушки.
В таком случае как и сейчас будут продолжать курить в туалетах
Гы гы.За деньгим хрен с ними с некурящими.Курите)
страна не пуганных идиотов