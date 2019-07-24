Передвижной выставочно-лекционный комплекс компании "Российские железные дороги" будет открыт для посещения на станции Барнаул в пятницу, 26 июля, сообщается на официальном сайте города.

Передвижной комплекс – это специализированный поезд, демонстрирующий широкий спектр передовых решений в сфере железнодорожного транспорта, нанотехнологий, энергетики, подготовки современных кадров. В составе поезда девять вагонов, оформленных в формате выставочных залов.

Экспозиции рассказывают об истории развития железнодорожного транспорта и о современных достижениях, в том числе о развитии скоростного и высокоскоростного движения, об инновациях в компании "РЖД", энергосберегающих технологиях, автоматике и связи на железных дорогах.

Посетители поезда смогут увидеть уникальные современные и старинные модели подвижного состава, ознакомиться со спецификой железнодорожной инфраструктуры, опробовать действующие тренажеры, проверить себя на радиацию и увидеть интерактивную модель "Звездное небо". Отдельная экспозиция в этом году посвящена 45-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

Поезд будет открыт для посещения на первом пути на вокзале Барнаула с 10 до 18 часов, перерыв – с 13 до 14 часов. Для ветеранов Великой Отечественной войны и труда, инвалидов, многодетных семей, школьников и детей дошкольного возраста вход свободный. Для организованного посещения выставочно-лекционного комплекса представителям организаций и учреждений необходимо обратиться по телефонам: (3852) 29-22-81, 29-23-60.

В субботу, 27 июля, передвижной комплекс будет работать на станции Бийск.

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