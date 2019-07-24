Проводится доследственная проверка по факту гибели в водоеме девятилетнего ребенка, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"22 июля 2019 года на окраине села Нечунаево Шипуновского района компания из трех несовершеннолетних купалась в водоеме, когда младший из ребят скрылся из виду. Пришедшие на помощь взрослые извлекли из воды тело мальчика без признаков жизни", – рассказали в ведомстве.

В ходе проверки предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее ведомство сообщало, что десять детей утонули на Алтае с начала купального сезона 2019 года.

В связи с возросшим числом гибели детей в водоемах, региональный СК обращается к жителям края с просьбой соблюдать правила пребывания на воде: