Проводится доследственная проверка по факту гибели в водоеме девятилетнего ребенка, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
"22 июля 2019 года на окраине села Нечунаево Шипуновского района компания из трех несовершеннолетних купалась в водоеме, когда младший из ребят скрылся из виду. Пришедшие на помощь взрослые извлекли из воды тело мальчика без признаков жизни", – рассказали в ведомстве.
В ходе проверки предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее ведомство сообщало, что десять детей утонули на Алтае с начала купального сезона 2019 года.
В связи с возросшим числом гибели детей в водоемах, региональный СК обращается к жителям края с просьбой соблюдать правила пребывания на воде:
- несовершеннолетним нужно избегать непредусмотренных для купания мест и рассчитывать свои физические силы при попытках переплыть тот или иной водоем;
- взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребенка, особенно если он не умеет плавать, обеспечить его различными спасательными средствами, а также проводить профилактические беседы о том, как вести себя на воде;
- учите детей никогда не прыгать в воду в необорудованных местах, так как можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, легко потерять сознание, нанести себе травму и погибнуть;
- нельзя подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, а также всплывать на волны, идущие от катеров, гидроциклов, лодок – можно попасть под лопасти винта и поплатиться своей жизнью.
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