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Катунский хребет в Горном Алтае попал в список лучших мест для активного отдыха

, ИА "Амител"
Рейтинг горных курортов составлен исходя из популярности, развитости и доступности
Катунский хребет в Горном Алтае назван одним из лучших мест для отдыха / Фото: altaitg.ru

Катунский хребет в Горном Алтае назван одним из лучших мест для отдыха / Фото: altaitg.ru

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг горных курортов России и стран СНГ, основанный на анализе популярности курортов, развитости инфраструктуры, а также их транспортной доступности.

Топ-10 курортов для активного отдыха и трекинга летом или пеших горных походов:

  1. Красная Поляна, Сочи
  2. Чимбулак, Алматы, Казахстан
  3. Крымские горы, Крым
  4. Шахдаг, Азербайджан
  5. Домбай, Карачаево-Черкесия
  6. Приэльбрусье, Кабардино-Балкария
  7. Катунский хребет, Горный Алтай
  8. Шерегеш, Кемеровская область
  9. Хибины, Мурманская область
  10. Каракол, Киргизия

Рейтинг горных курортов составлен по результатам анализа популярности курортов, развитости инфраструктуры и транспортной доступности. По данным агентства, горные курорты Сочи, которые летом посещают более полутора миллиона туристов, являются не только самыми популярными для летнего трекинга у россиян, но и самыми доступными по стоимости отдыха.

Авиабилет или ж/д проезд в Сочи обойдется до 10 тысяч рублей на человека. Проживание и питание на горных курортах – до 5 тысяч рублей в сутки на двоих. Горные курорты Сочи находятся в часе езды от международного аэропорта Адлера и от Черного моря.

В Красной Поляне в Сочи наибольшей популярностью у любителей активного летнего отдыха в горах пользуются курорты "Роза Хутор" и "Горки Город". Кроме трекинга на этих курортах для туристов летом доступны подъем на канатной дороге до самой высокой смотровой площадки Сочи (2320 метров), скандинавская ходьба, бег по горным тропам, конные прогулки, квадротуры, йога, рафтинг, веревочный парк, скайпарк, аренда велосипедов, байк-пасс, а также пляжный отдых в Имеретинской бухте.

На горном курорте Шымбулак (Чимбулак) в 25 км от центра Алматы в Казахстане проживание с питанием вдвоем обойдется до 5 тысяч рублей в сутки. Авиаперелет из Москвы в Алматы обойдется в 20 тысяч рублей, в два раза дороже, чем в Сочи.

Кроме трекинга на Чимбулаке можно прокатиться на канатной дороге до Талгарского перевала на высоте 3 163 метра, совершить горные восхождения на пики Заилийского Алатау, заняться скалолазанием, совершить багги-туры на ледники, посетить веревочный парк и полетать на параплане с инструктором.

В Крыму популярные у туристов маршруты для трекинга проходят по главному горному хребту полуострова.

Трекинговые маршруты из Ялты через водопад Учан-Су по Таракташской тропе до горы Ай-Петри (1 234 метра). Далее – Ат-Баш (1 196 метров) и Спирады (1 029 метров). Через перевал Шайтан Мердвен (Чертова лестница) до Челеби-Яурн-Бели (657 метров) и до Форосской церкви, потом через перевал Байдарские ворота до Ласпи и Куш Кая (664 метра) и через урочище Аязьма до Инжира и Балаклавы.

Горный курорт Шахдаг в Азербайджане по стоимости авиаперелета около 10 тысяч рублей и проживания в 5 тысяч рублей в сутки конкурирует с курортами Красной Поляны в Сочи, но расположен в 230 км от Баку и от Каспийского моря.

Кроме трекинга, для горного отдыха в Шахдаге летом выбирают прогулки на горных велосипедах, сигвей-туры, троттинет, квадроциклы, боб-карт, зиплайн и конные туры.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с врио главы Республики Алтай Олегом Хорохординым текущую ситуацию на территории и приоритетные направления социально-экономического развития. Туризм был обозначен как одной из главных точек роста. Однако необходимо развивать и транспортную доступность.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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