Уголовное дело в отношении сотрудника МЧС возбудил СК России после пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае, сообщает ведомство.
"Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева", – говорится в сообщении СК.
Новгородцев подозревается в халатности. По версии следствия, во время плановых учений в июле 2019 года он обнаружил, что размещение детей в палаточном лагере организовано с нарушением пожарных норм, однако ничего не предпринял для того чтобы это исправить.
В настоящее время сотрудник МЧС задержан. Ранее были задержаны владелец лагеря Виталий Бурлаков и директор лагеря Максим Кузнецов. Их подозревают в совершении преступления по уголовной статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Дела против всех фигурантов соединены в одном производстве.
Пожар в детском палаточном городке на территории горнолыжного комплекса в Хабаровском крае произошел в ночь на вторник, 23 июля. Различные травмы получили 12 человек, среди них семеро детей, четверо из них погибли. Всего в лагере находилось 189 детей.
Комментарии
Я б инкриминировал непреднамеренное убийство. Халатность это когда палатка БЕЗ кого-либо сгорела.
Во! нашли крайнего! Щас спустят всех собак.
24.07.2019 16:47
krash
Во! нашли крайнего! Щас спустят всех собак.
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Но он тоже виноват. Все, чьё попустительство привело к этой трагедии должны быть наказаны.
может я чето не понимаю? какой нафиг стационарный палаточный лагерь? забыли как дети должны жить в детском лагере со времен СССР? и какие обогреватели тогда? максимум закрытый масляный...