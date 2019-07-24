Уголовное дело в отношении сотрудника МЧС возбудил СК России после пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае, сообщает ведомство.

"Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева", – говорится в сообщении СК.

Новгородцев подозревается в халатности. По версии следствия, во время плановых учений в июле 2019 года он обнаружил, что размещение детей в палаточном лагере организовано с нарушением пожарных норм, однако ничего не предпринял для того чтобы это исправить.

В настоящее время сотрудник МЧС задержан. Ранее были задержаны владелец лагеря Виталий Бурлаков и директор лагеря Максим Кузнецов. Их подозревают в совершении преступления по уголовной статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Дела против всех фигурантов соединены в одном производстве.

Пожар в детском палаточном городке на территории горнолыжного комплекса в Хабаровском крае произошел в ночь на вторник, 23 июля. Различные травмы получили 12 человек, среди них семеро детей, четверо из них погибли. Всего в лагере находилось 189 детей.