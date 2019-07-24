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Сотрудник МЧС стал фигурантом дела о пожаре в детском палаточном лагере

, ИА "Амител"
По версии следствия, сотрудник МЧС знал, что размещение детей в лагере организовано с нарушением норм
В настоящее время сотрудник МЧС задержан, его подозревают в халатности / Фото: sledcom.ru

В настоящее время сотрудник МЧС задержан, его подозревают в халатности / Фото: sledcom.ru

Уголовное дело в отношении сотрудника МЧС возбудил СК России после пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае, сообщает ведомство.

"Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева", – говорится в сообщении СК.

Новгородцев подозревается в халатности. По версии следствия, во время плановых учений в июле 2019 года он обнаружил, что размещение детей в палаточном лагере организовано с нарушением пожарных норм, однако ничего не предпринял для того чтобы это исправить.

В настоящее время сотрудник МЧС задержан. Ранее были задержаны владелец лагеря Виталий Бурлаков и директор лагеря Максим Кузнецов. Их подозревают в совершении преступления по уголовной статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Дела против всех фигурантов соединены в одном производстве.

Пожар в детском палаточном городке на территории горнолыжного комплекса в Хабаровском крае произошел в ночь на вторник, 23 июля. Различные травмы получили 12 человек, среди них семеро детей, четверо из них погибли. Всего в лагере находилось 189 детей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

24.07.2019 16:09
Пле

Я б инкриминировал непреднамеренное убийство. Халатность это когда палатка БЕЗ кого-либо сгорела.

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24.07.2019 16:47
krash

Во! нашли крайнего! Щас спустят всех собак.

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24.07.2019 17:16
- гость -

24.07.2019 16:47
krash

Во! нашли крайнего! Щас спустят всех собак.
-------
Но он тоже виноват. Все, чьё попустительство привело к этой трагедии должны быть наказаны.

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24.07.2019 17:19
гость

может я чето не понимаю? какой нафиг стационарный палаточный лагерь? забыли как дети должны жить в детском лагере со времен СССР? и какие обогреватели тогда? максимум закрытый масляный...

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