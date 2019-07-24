Алтайских автомобилистов стали штрафовать на 38,8% чаще в 2019 году

Сайт "Штрафы ГИБДД" подготовил итоги первого полугодия по количеству штрафов в регионах России.

Пятерку самых штрафоопасных регионов возглавил Ненецкий автономный округ, где количество штрафов на одного жителя составило 2,1. Второе место заняла Республика Карелия (0,3), на третьем – Московская область (0,2). Самым штрафобезопасным регионом стала Амурская область (0,005).

Алтайский край оказался на 63-м месте. Здесь количество штрафов за первое полугодие составило 51 897, при этом за первое полугодие 2018 года – 37 383. Таким образом динамика составила 38,8%. Количество штрафов в среднем на одного жителя – 0,022.

Республика Алтай попала на 43-ю позицию. Количество штрафов за первое полугодие – 12 402, а за первое полугодие 2018 года – 8 034. Динамика отрицательная (-35,2%). Однако количество штрафов в среднем на одного жителя здесь выше, чем в Алтайском крае (0,037) из-за большой разницы в численности населения регионов (218 тысяч против 2,33 млн).

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