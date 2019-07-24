Таможенный сбор при ввозе посылок с товарами из-за рубежа для личного пользования предложили с 2020 года повысить вдвое – с 250 до 500 рублей, пишет "Парламентская газета".
Сбор платится в дополнение к пошлине. Он применяется при ввозе в Россию товаров, в том числе купленных в иностранных интернет-магазинах, стоимость которых выше беспошлинного порога.
В настоящее время при заказе в иностранных интернет-магазинах товаров на сумму свыше 500 евро в месяц или более 31 килограмма покупатели платят сбор 250 рублей, а также пошлину в размере 30% от суммы превышения лимита, но не менее четырех евро за килограмм сверх лимита.
В 2020 году пошлина в 15% от суммы превышения будет начисляться на каждую посылку дороже 200 евро, не на человека.
Предполагается, что этот сбор не будет начисляться на автомобили, а также водные и воздушные суда для личного пользования – для этих товаров установлены отдельные ставки.
Ранее сообщалось, что посылки из-за границы предложили обложить внушительным единым сбором до 15%.
Комментарии
Я вот не понимаю, зачем депутатам платят по 100.000р, если в стране можно прожить на 7.000 ?
где бы еще народ обобрать думало правительство.
Я вот не понимаю, зачем депутатам платят по 100.000р,
Обижаешь...по 400.000
Депутатам по 100 000? Это так можнои под статью за неуважение попасть...
Я считаю им денег совсем платить не надо - у них есть власть, авторитет, почет и уважение. Не, им не надо платить денег. У них есть нечто большее - народная любовь.