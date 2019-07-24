Таможенный сбор при ввозе посылок с товарами из-за рубежа для личного пользования предложили с 2020 года повысить вдвое – с 250 до 500 рублей, пишет "Парламентская газета".

Сбор платится в дополнение к пошлине. Он применяется при ввозе в Россию товаров, в том числе купленных в иностранных интернет-магазинах, стоимость которых выше беспошлинного порога.

В настоящее время при заказе в иностранных интернет-магазинах товаров на сумму свыше 500 евро в месяц или более 31 килограмма покупатели платят сбор 250 рублей, а также пошлину в размере 30% от суммы превышения лимита, но не менее четырех евро за килограмм сверх лимита.

В 2020 году пошлина в 15% от суммы превышения будет начисляться на каждую посылку дороже 200 евро, не на человека.

Предполагается, что этот сбор не будет начисляться на автомобили, а также водные и воздушные суда для личного пользования – для этих товаров установлены отдельные ставки.

Ранее сообщалось, что посылки из-за границы предложили обложить внушительным единым сбором до 15%.