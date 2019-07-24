Первый экскурсионный маршрут без экскурсовода разработан Барнауле, сообщается на официальном сайте города.

Маршрут "Узнай Барнаул сам", который проведет по историческим местам краевого центра и территории туристического кластера, разработан отделом по развитию туризма администрации краевой столицы совместно с компанией "2ГИС Барнаул".

Начать прогулку предлагается на Демидовской площади, а завершить — на купеческой улице Льва Толстого. Мобильный гид содержит основные исторические факты о каждом участке маршрута. Как считают разработчики, такой маршрут может быть интересен не только туристам, но и местным жителям, которые уверены, что знают о родном городе все.

Чтобы прогуляться по маршруту необходимо запустить мобильное приложение 2ГИС. После в боковом меню выбрать раздел "Интересное в городе" и открыть подборку "Узнай Барнаул сам". А после отправиться по рекомендованному списку мест.

Маршрут, с помощью которого можно самостоятельно познакомиться с историей Барнаула, доступен в онлайн версии.