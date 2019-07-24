Детское пособие теперь будет получать большее число российских семей

Госдума приняла закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, сообщает РИА "Новости".

Сейчас такое право есть только у семей, в которых размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

Согласно документу, теперь нуждающимися семьями будут считаться те, где доход ниже двукратной величины прожиточного минимума.

Также в законе предлагается увеличить срок, на который назначается ежемесячная выплата в связи с рождением первого или второго ребенка: сначала до достижения возраста одного года, а после подачи заявлений — до двух и трех лет.

В законе говорится и об увеличении срока со дня рождения ребенка, в течение которого можно подать заявление о выплате. Сейчас это полтора года, а будет — три.

Ранее сообщалось, что три программы нацпроекта "Демография" на Алтае получат 34,8 млрд рублей. Речь идет в том числе и о региональном проекте "Финансовая поддержка семей при рождении детей".