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Детское пособие теперь будет получать большее число российских семей

, ИА "Амител"
Теперь нуждающимися семьями будут считаться те, где доход ниже двукратной величины этого показателя
Нуждающимися семьями будут те, где доход ниже двукратной величины прожиточного минимума / Фото: химки.дети

Нуждающимися семьями будут те, где доход ниже двукратной величины прожиточного минимума / Фото: химки.дети

Госдума приняла закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, сообщает РИА "Новости".

Сейчас такое право есть только у семей, в которых размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

Согласно документу, теперь нуждающимися семьями будут считаться те, где доход ниже двукратной величины прожиточного минимума.

Также в законе предлагается увеличить срок, на который назначается ежемесячная выплата в связи с рождением первого или второго ребенка: сначала до достижения возраста одного года, а после подачи заявлений — до двух и трех лет.

В законе говорится и об увеличении срока со дня рождения ребенка, в течение которого можно подать заявление о выплате. Сейчас это полтора года, а будет — три.

Ранее сообщалось, что три программы нацпроекта "Демография" на Алтае получат 34,8 млрд рублей. Речь идет в том числе и о региональном проекте "Финансовая поддержка семей при рождении детей".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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