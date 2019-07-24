Президент России Владимир Путин дал поручение правительству сделать 25-процентную надбавку к пенсии отдельным категориям работников села, которые не попали в обновленный список 2018 года, сообщает ТАСС.

Поручение дано по результатам пленарного заседания VI Медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость".

На нем один из журналистов обратил внимание российского лидера, что в утвержденный в ноябре прошлого года перечень сельских работников, которым полагается надбавка 25%, не вошли несколько профессий, которые были в старом перечне.

Из текста поручения следует, что нужно обеспечить включение в этот список "некоторых профессий, должностей, специальностей лиц, проработавших не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве".

Напомним, главное условие получения 25-процентной надбавки – это работа в сельскохозяйственном секторе. Помимо специальностей, характерных только для животноводства, растениеводства и рыбоводства, в перечень включены универсальные должности.

В список входят и люди, занимающиеся ремонтом и обслуживанием сельхозтехники, а также другие труженики сельхозобъектов: инженеры, кладовщики, кочегары, молотобойцы, охранники, подсобные рабочие и руководители.