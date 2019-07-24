Видео с места жесткого ДТП в Романовском районе, где столкнулись Volkswagen Multivan и ВАЗ-2106, опубликовало в социальной сети "ВКонтакте" пресс-службой ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В результате аварии на трассе Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Родино – Кулунда пострадали семь человек. По предварительным данным машины столкнулись после того, как иномарка выехала на полосу встречного движения.

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители проводят проверку. Они устанавливают обстоятельства ЧП.